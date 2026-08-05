Sanremo Giovani 2026, cambia il regolamento: selezioni, finalisti e accesso diretto al Festival 2027

Sanremo Giovani cambia formula e alza ulteriormente l'asticella. Da venerdì 7 agosto sarà disponibile online il regolamento dell'edizione 2026, che introduce un'importante novità: al termine del percorso sarà proclamato un solo vincitore, il quale accederà direttamente alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027.

Il progetto, guidato dal direttore artistico Stefano De Martino insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, conferma la propria missione di valorizzare i nuovi talenti della musica italiana, ma con un meccanismo ancora più competitivo e orientato al merito.

La selezione: dai brani alle audizioni

La prima fase prevede l'ascolto di tutti i brani candidati da parte della Commissione Musicale. Tra le proposte ricevute saranno scelti 60 artisti, che accederanno alle audizioni dal vivo.

Al termine di questa fase verranno individuati 15 concorrenti di Sanremo Giovani, ai quali si aggiungeranno altri 15 artisti provenienti da Area Sanremo, formando così un gruppo di 30 giovani talenti.

Due weekend di selezioni per scegliere i sei finalisti

Il percorso proseguirà con una nuova serie di audizioni dal vivo che si terranno a Sanremo in due weekend, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino.

Da queste selezioni emergeranno i sei finalisti: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

La vetrina in prima serata su Rai 1

Prima della finale, i sei artisti avranno la possibilità di presentarsi al grande pubblico grazie a un'importante vetrina televisiva. Ognuno di loro si esibirà in una puntata di un programma di Prime Time su Rai 1, ottenendo così un'occasione di grande visibilità nazionale.

La finale il 18 dicembre dal Casinò di Sanremo

L'ultimo atto del percorso andrà in scena il 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo. Durante la finalissima i sei concorrenti si sfideranno davanti alla Commissione Musicale, che decreterà il vincitore assoluto.

Per il primo classificato il premio sarà tra i più ambiti: l'ingresso diretto nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando così a far parte della manifestazione musicale più importante d'Italia.