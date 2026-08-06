Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il mistero sulla loro relazione continua: «Non ho preso una decisione»

Continua ad alimentare curiosità il rapporto tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Dopo una relazione lunga e spesso turbolenta, i due hanno scelto di mantenere un legame anche dopo la fine della loro storia d'amore, lasciando però molti interrogativi sulla natura del loro rapporto.

Negli ultimi mesi, i follower hanno continuato a interrogarsi sul loro presente: c'è chi è convinto che tra loro non sia mai finita davvero e chi, invece, ritiene che oggi siano soltanto buoni amici.

Il video per rispondere ai follower

A riaccendere il dibattito sono stati alcuni dettagli condivisi sui social, analizzati dagli utenti come possibili indizi di un ritorno di fiamma. Per mettere un freno alle continue indiscrezioni, Pietro Delle Piane ha pubblicato un video nel quale ha deciso di affrontare direttamente l'argomento, pur senza fornire una risposta definitiva.

Argomenti antonella elia

L'attore ha respinto le accuse di chi sostiene che lui e Antonella abbiano sempre mentito sulla loro separazione.

«Continuate a scrivere che ho sempre detto bugie e abbiamo sempre raccontato bugie sul fatto che io e Antonella ci siamo lasciati. Ma perché continuate a pensare e a scrivere queste cose?».

«Non voglio parlare della mia vita privata»

Delle Piane ha ribadito di non voler più discutere pubblicamente della sua situazione sentimentale, spiegando che la gestione dei suoi profili social è una scelta personale.

«Come vi ho spiegato, io non voglio parlare di questo argomento. O sono in vacanza con Antonella o sono in vacanza senza Antonella, o sono con altre persone, non mi va di dirlo. Voglio raccontare sui social quello che ho voglia di raccontarvi, è una mia scelta».

L'attore ha quindi invitato i follower a non analizzare ogni fotografia o dettaglio pubblicato online nel tentativo di ricostruire la sua vita privata.

«Vi prego di accettare questa mia scelta e di non stare lì tutte le volte a studiare il particolare e a notare ogni cosa».

Una frase che lascia spazio alle interpretazioni

Tra le parole che hanno maggiormente attirato l'attenzione c'è anche una frase che non chiarisce, ma neppure esclude, possibili sviluppi futuri: «Io non ho detto che ho preso una decisione piuttosto che un'altra, non ne parlo proprio».