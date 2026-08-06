Chiara Ferragni replica agli haters: "Sono ingrassata e sto invecchiando, ma sono felice"

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di profondo cambiamento personale e professionale. Accanto alla nuova relazione con Josè Hernandez, ai progetti lavorativi e al ruolo di madre di Leone e Vittoria, l'imprenditrice digitale continua però a fare i conti con i giudizi sui social.

In vacanza a Ibiza con il compagno e i figli, presenti ma non mostrati sui social, Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e rispondere apertamente ai numerosi commenti ricevuti sul suo peso e sui segni del tempo. Un intervento diretto con cui ha voluto prendere le distanze dagli standard di perfezione imposti dai social network.

«Ricevo ancora troppi commenti pieni d'odio»

Attraverso un video pubblicato sui propri canali, Chiara Ferragni ha raccontato di essere ancora bersaglio di continui giudizi sul proprio aspetto fisico.

«Ci sono tantissime persone bellissime che mi capiscono e si connettono con me, ma c'è sempre un lato peggiore: persone che lasciano commenti negativi, pieni soltanto di odio e disprezzo. Altri, invece, vorrebbero dire una cosa positiva, ma lo fanno in modo negativo», ha spiegato.

Tra le frasi che legge più spesso compaiono osservazioni come «Stai ingrassando» oppure «Stai invecchiando». Commenti che, oggi, non sembrano più ferirla.

«Non mi danno fastidio, perché mi trovo in un momento di pace e sono molto sicura di me. Ho lavorato tanto per raggiungere questa sicurezza», ha affermato.

«Oggi amo il mio corpo»

L'influencer non ha nascosto di prendersi cura del proprio aspetto, ma ha sottolineato di aver imparato ad accettare anche i cambiamenti naturali del tempo.

«Sto invecchiando? Sì. Voglio diventare la migliore versione possibile di me stessa, perché lavoro con il mio corpo e con il mio viso. Ma voglio anche abbracciare chi sono realmente: sono una donna di 39 anni, ho due figli, ho finalmente una relazione sana e sto lavorando a nuovi progetti incredibili. Sono fiera della persona che sono».

Ferragni ha anche ricordato come le fotografie che la ritraevano molto più magra coincidessero spesso con periodi difficili della sua vita.

«Non ho mai avuto disturbi alimentari, ma ci sono stati momenti in cui ero ossessionata dal cibo e dal mangiare soltanto sano. In quei periodi ero molto triste e stavo attraversando situazioni difficili. Oggi amo il mio corpo».

L'appello alle ragazze più giovani

Il messaggio si è concluso con una riflessione rivolta soprattutto alle nuove generazioni. Mostrandosi con pochissimo trucco e un look naturale, Chiara Ferragni ha invitato le ragazze ad accettarsi senza inseguire modelli irraggiungibili.

«Invecchiare è un privilegio. Ci sono persone che si ammalano e che non hanno la possibilità di farlo. Io mi sento fortunata e grata. Sto imparando ad amare me stessa nella mia versione più naturale possibile. Questa è la mia pace e voglio proteggerla a tutti i costi. Avrei voluto capirlo prima, ma ci sono arrivata e oggi mi amo tantissimo».