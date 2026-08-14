Ballando con le Stelle, Lucio Presta dice no al ruolo di custode del tesoretto. Una coppia al posto di Matano?

Mancano poco meno di due mesi al ritorno in tv di Ballando con le Stelle, previsto per il 3 ottobre, ma intorno alla nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci continuano a rincorrersi indiscrezioni e possibili novità.

Se il cast dei vip in gara e quello dei maestri di ballo sarebbero ormai definiti, resta ancora da completare il mosaico relativo alla giuria e alle altre figure che animano lo show.

Tra i giudici dovrebbero tornare Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, mentre una delle principali novità riguarderebbe Alberto Matano: il giornalista lascerebbe il ruolo di “principe del tesoretto” per sedersi direttamente dietro il bancone della giuria.

Sempre più vicino anche l’arrivo di Barbara D’Urso, che sarebbe ormai a un passo dalla firma.

Ma proprio il passaggio di Matano in giuria apre un'altra questione: chi prenderà il suo posto nella gestione del tesoretto?

Lucio Presta sembrava il favorito

Nelle ultime settimane il nome indicato con maggiore insistenza era quello di Lucio Presta. Il manager, dopo un lungo corteggiamento, sembrava destinato a entrare nel cast fisso della trasmissione.

Un’ipotesi che aveva raccolto anche il favore di molti appassionati di Ballando con le Stelle. Presta, infatti, prima di diventare uno degli agenti più conosciuti del mondo dello spettacolo, ha avuto un passato da ballerino e conosce bene il mondo della danza.

A questo si aggiunge una personalità che, sulla carta, avrebbe potuto inserirsi perfettamente nelle dinamiche del programma, spesso caratterizzate da confronti accesi, discussioni e botta e risposta tra i protagonisti.

Ma il suo ingresso sarebbe definitivamente saltato.

Lucio Presta ha declinato l’invito

A lanciare l’indiscrezione è stata l’ANSA, secondo cui Lucio Presta non farà parte della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La produzione avrebbe pensato all’imprenditore ed ex ballerino per affidargli il ruolo di “custode del tesoretto”, ma il manager avrebbe «affettuosamente declinato l’invito di Milly Carlucci».

Sempre secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, nonostante il nome di Presta circolasse ormai da tempo, la sua intenzione di non accettare la proposta sarebbe stata chiara fin dall’inizio.

Al posto di Matano potrebbe arrivare una coppia

Il mancato ingresso di Lucio Presta riapre quindi completamente la partita per il tesoretto. Ed è proprio su questo fronte che emerge un'altra indiscrezione riportata dall’ANSA: a raccogliere il testimone di Alberto Matano potrebbe essere addirittura una coppia. Per il momento non sono stati indicati i nomi dei possibili prescelti e sarà quindi necessario attendere le prossime mosse della produzione.

Una cosa, però, sembra ormai definita: Lucio Presta non sarà il nuovo custode del tesoretto e Milly Carlucci dovrà puntare su un’altra soluzione per completare la squadra della prossima edizione di Ballando con le Stelle.