Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, il web insorge: «E' famosa solo per la relazione con Totti»

Il cast di Ballando con le Stelle continua a prendere forma e l'ultimo nome annunciato ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, sarà tra i concorrenti della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

La sua partecipazione arriva dopo le conferme di Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi, ma è soprattutto l'ingresso della Bocchi ad aver provocato una valanga di reazioni tra gli appassionati della trasmissione.

Noemi Bocchi a Ballando, il web si divide

Come riportato dai colleghi di Biccy, la domanda che ricorre maggiormente tra i commenti pubblicati su X e Instagram riguarda la notorietà televisiva della nuova concorrente. Diversi utenti contestano infatti la scelta di considerare una "stella" un personaggio conosciuto dal grande pubblico principalmente per la relazione sentimentale con l'ex capitano della Roma.

«Il programma si chiama Ballando con le Stelle, si suppone che ci siano persone della tv», osserva polemicamente un utente. C'è poi chi si domanda perché rendere celebre «una persona solo perché è la compagna di un'altra persona famosa».

Le critiche alla scelta di Milly Carlucci

Una parte del pubblico va oltre e mette direttamente nel mirino la strategia del programma di Rai 1. Secondo alcuni commentatori, negli ultimi anni Ballando avrebbe progressivamente aperto le porte a personaggi legati maggiormente al gossip, con l'obiettivo di alimentare curiosità, discussioni e dinamiche capaci di aumentare l'attenzione intorno allo show.

«Una volta Milly Carlucci evitava il trash e le litigate», scrive un utente, mentre altri immaginano già una possibile presenza di Francesco Totti in studio per sostenere la compagna.

Le polemiche arrivano anche su Instagram

Il clima non cambia su Instagram, dove sotto l'annuncio ufficiale sono comparsi numerosi messaggi critici. Anche qui il punto maggiormente contestato è il curriculum televisivo della Bocchi.

C'è chi avrebbe preferito un personaggio con una carriera più consolidata nel mondo dello spettacolo e chi ritiene che la notorietà acquisita attraverso le cronache rosa non sia sufficiente per entrare nel cast di un programma storico come Ballando con le Stelle.