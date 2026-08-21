Milo Infante debutta a Mediaset: emozione e applausi, da lunedì la nuova sfida tra Rete 4 e Canale 5

Voce tradita dall'emozione, occhi lucidi e gli applausi dello studio ad accompagnare il suo esordio. Milo Infante ha vissuto ieri la sua prima volta a Mediaset, inaugurando ufficialmente una nuova fase della sua carriera televisiva dopo il passaggio al gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Il giornalista e conduttore è apparso prima a “Diario del Giorno”, ospite di Monica Bertini su Rete 4, e successivamente in prima serata a “Zona Bianca”, con Giuseppe Brindisi. Due passaggi che sono serviti anche a presentare al pubblico i programmi che lo vedranno protagonista dalla prossima settimana.

L'emozione del primo ingresso a Mediaset

«Da lunedì fai sul serio», lo ha accolto Monica Bertini. Infante ha quindi illustrato i prossimi appuntamenti: dal 24 agosto partiranno “Ore 11” su Rete 4 e “Verità Nascoste – Il Diario” su Canale 5.

Ma a catturare l'attenzione è stata soprattutto la sua reazione all'ingresso negli studi del Biscione.

«Per me è la prima volta in uno studio Mediaset come ospite», ha confessato Infante. Bertini ha stemperato l'emozione scherzando: «È un onore. Posso mettere a curriculum che sei passato». Immediata la replica del giornalista: «Temo non faccia punteggio».

Poi il tono è tornato serio: «Essere in uno studio Mediaset, ospite di una trasmissione importante per l'informazione Mediaset, è motivo di orgoglio e di emozione».

Sensazioni che si sono ripetute poche ore dopo a “Zona Bianca”. Anche Giuseppe Brindisi gli ha lasciato spazio per commentare i fatti del momento e presentare i nuovi programmi. E Infante non ha nascosto ancora una volta ciò che stava provando: «Essere in una prima serata Mediaset per la prima volta… mi batte un po' il cuore».

«Quando batte il cuore vuol dire che va tutto bene», ha replicato Brindisi. Poi gli applausi dello studio hanno accompagnato l'uscita del nuovo volto Mediaset.

Perché Mediaset punta su Canale 5 per lanciare Infante

Particolarmente interessante è la scelta di far transitare Infante anche dal pomeriggio di Canale 5. Non soltanto una soluzione di palinsesto in attesa della ripresa della programmazione ordinaria, ma una vetrina importante per presentarlo al grande pubblico dell'ammiraglia.

Per due settimane “Verità Nascoste – Il Diario” andrà in onda alle 16.45, occupando temporaneamente una fascia che successivamente tornerà a Gianluigi Nuzzi con “Dentro la notizia”.

Una strategia che consentirà a Infante di raggiungere un pubblico più ampio prima di concentrarsi definitivamente su Rete 4, dove Mediaset gli affida una parte importante della nuova offerta di approfondimento.

Tutti gli appuntamenti

Il debutto vero e proprio è fissato per lunedì 24 agosto alle 10.55, quando su Rete 4 partirà “Ore 11”. Nello stesso giorno, alle 16.45 su Canale 5, sarà la volta di “Verità Nascoste – Il Diario”.

Quest'ultimo rappresenterà una sorta di anticipazione dello spazio di approfondimento destinato alla prima serata: da martedì 1° settembre Milo Infante sarà infatti protagonista del prime time di Rete 4.

Una nuova avventura professionale che, almeno a giudicare dall'emozione del primo ingresso negli studi Mediaset, il giornalista sembra vivere come un vero nuovo inizio.