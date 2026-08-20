GF Vip, Lucia Ilardo torna all'attacco: nuova bordata a uno dei suoi ex fidanzati

Lucia Ilardo sembra avere ancora qualche sassolino da togliersi dalle scarpe. Dopo le recenti dichiarazioni sui suoi ex Rosario Guglielmi e Renato Biancardi, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a parlare – seppure indirettamente – del proprio passato sentimentale.

Nelle ultime ore Lucia ha infatti pubblicato su Instagram una frase che non è passata inosservata: «Quando salta fuori l’argomento di chi ha l’ex peggiore e tutti guardano te».

Una nuova frecciata, piuttosto esplicita nei toni ma senza destinatario. Ilardo, infatti, non ha specificato a quale dei suoi ex fosse rivolto il messaggio. Inevitabile, però, che l'attenzione sia finita soprattutto su Rosario Guglielmi e Renato Biancardi, entrambi tirati in ballo dall'ex gieffina in una recente intervista al settimanale Mio.

Lucia Ilardo e le parole su Rosario Guglielmi

Particolarmente pungenti erano state le dichiarazioni dedicate a Rosario Guglielmi, il cui nome è stato accostato alla prossima edizione del Grande Fratello. Lucia aveva spiegato di non avere nulla in contrario a un suo eventuale ingresso nella Casa, accompagnando però l'augurio con una stoccata.

«Penso che finalmente potrebbe ottenere quello che desidera da tempo. Gli auguro di vivere questa opportunità nel modo migliore possibile, ma dovrebbe ricordarsi che all’interno della Casa del Grande Fratello è molto difficile nascondere qualcosa: prima o poi tutti gli scheletri nell’armadio vengono fuori».

Parole che hanno inevitabilmente acceso la curiosità, soprattutto perché Lucia non ha spiegato a cosa si riferisse parlando di presunti “scheletri nell'armadio”.

Poi un altro avvertimento: «Il consiglio che gli darei è quello di affrontare il percorso cercando di essere, almeno questa volta, il più sincero e autentico possibile. Altrimenti potrebbe accadere che determinate verità emergano attraverso qualcun altro al posto suo».

La rottura con Renato Biancardi e quelle “cose da chiarire”

Toni differenti, ma ugualmente enigmatici, quando Lucia ha affrontato la fine della relazione con Renato Biancardi, nata durante l'esperienza televisiva e proseguita dopo il reality.

L'ex gieffina non ha rinnegato quanto vissuto nella Casa, lasciando però intendere che, una volta tornati alla quotidianità, sarebbero emerse situazioni capaci di compromettere il rapporto.

Anche in questo caso Lucia ha evitato di entrare nei dettagli, rimandando proprio all'ex il compito di spiegare cosa sarebbe realmente accaduto.

«Ci sono alcune cose che probabilmente andrebbero dette e chiarite. Credo, però, che dovrebbe essere lui, con onestà, a raccontarle e ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte».

Ora arriva la nuova bordata social. Rosario o Renato? Lucia Ilardo non lo dice. Ma, dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, il riferimento all'“ex peggiore” è destinato inevitabilmente ad alimentare nuove supposizioni tra i follower.