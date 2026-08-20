GF Vip, Francesca Manzini dimagrita di 16 kg: «Non ho usato farmaci»

Francesca Manzini sorprende i follower con la sua trasformazione fisica. La conduttrice e imitatrice ha raccontato di aver perso 16 chili da maggio, un cambiamento diventato evidente anche nelle fotografie pubblicate recentemente sui social.

A testimoniare il dimagrimento è stata la stessa Manzini, che nelle storie Instagram ha mostrato di essere riuscita a indossare nuovamente un vecchio paio di jeans che non metteva da circa un anno.

«Costanza, volontà, determinazione e disciplina»

Dietro il risultato, ha spiegato, ci sarebbe un percorso alimentare seguito con il supporto di professionisti. Manzini ha voluto soprattutto chiarire un aspetto sul quale, evidentemente, aveva ricevuto numerose domande: non avrebbe utilizzato farmaci per dimagrire.

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«Costanza, volontà e determinazione, ma anche disciplina, ecco i miei segreti», ha spiegato. Poi la precisazione: «Non c'è Ozempic, non c'è Wegovy, ma nemmeno Mounjaro, nulla!».

Parole accompagnate da un invito alla prudenza rivolto ai suoi follower. La conduttrice ha infatti ricordato che eventuali terapie farmacologiche devono essere intraprese esclusivamente dietro indicazione di un medico: «Non prendete cose a caso. Per favore, vi prego, la salute è una cosa sacra».

Il difficile rapporto con il corpo e il body shaming

Per Francesca Manzini il tema del peso non è nuovo. Anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip aveva parlato apertamente del rapporto non sempre semplice con il proprio corpo e del desiderio di perdere qualche chilo senza, però, trasformare la ricerca della forma fisica in un'ossessione.

In passato l'imitatrice ha inoltre raccontato di essere stata vittima di body shaming, anche nell'ambiente lavorativo. Per questo oggi accompagna le immagini della nuova silhouette con un messaggio che punta soprattutto sulla cura di sé e sulla necessità di affidarsi a professionisti, evitando scorciatoie potenzialmente pericolose.