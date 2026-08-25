GF Vip, Paola Caruso spiazza tutti: annuncia la rottura e pochi giorni dopo torna con Fabio Talin

È durato poco l’allontanamento tra Paola Caruso e Fabio Talin. Dopo aver annunciato pubblicamente la crisi con il compagno, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che tra i due è tornato il sereno.

Solo pochi giorni fa, infatti, Paola aveva affidato ai social parole che lasciavano pensare a una rottura ben più profonda. Al centro del suo sfogo c'era soprattutto il rapporto con il figlio, che la showgirl aveva ribadito essere la priorità assoluta della sua vita.

«Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita – aveva scritto –. Alcune donne nascono con un destino. Purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni, esisto solo io per mio figlio e chi non capisce questo evidentemente non mi ama con un cuore vero e puro».

Poi una frase che sembrava non lasciare spazio a ripensamenti: «Io sceglierò sempre mio figlio su tutto e tutti».

Paola Caruso e Fabio Talin di nuovo insieme

A distanza di pochi giorni, però, lo scenario è completamente cambiato. Quella che sembrava una separazione definitiva si sarebbe rivelata soltanto una crisi passeggera.

A confermare il ritorno di fiamma è stata la stessa Paola Caruso, apparsa sui social in auto accanto a Fabio Talin. Sorrisi e complicità hanno preso il posto delle parole amare dei giorni precedenti.

Nel video l'imprenditore definisce Paola «irresistibile». Immediata la risposta della showgirl, che di fatto ufficializza la riconciliazione: «Non riusciamo a stare lontani».

La tempesta, dunque, sembra essere già passata. Dopo lo sfogo che aveva fatto pensare alla fine della loro storia, Paola Caruso e Fabio Talin hanno deciso di concedere un'altra possibilità al loro rapporto.