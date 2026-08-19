GF Vip, famosa ex vippona confessa: "Ho avuto una storia con una donna"

Delia Duran torna a parlare senza tabù della sua vita sentimentale e di un capitolo del passato che aveva già fatto discutere durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La modella e attrice venezuelana ha infatti confermato di aver avuto una relazione con una donna, precisando però che non si trattava di Aida Yespica.

L'argomento è tornato d'attualità dopo che proprio Yespica aveva raccontato di aver vissuto in passato un intenso sentimento per una donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Una confessione che aveva inevitabilmente scatenato curiosità e supposizioni sull'identità della misteriosa protagonista.

Tra i nomi circolati anche quello di Delia Duran, che adesso ha deciso di fare chiarezza.

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Delia Duran: «Quella donna non era Aida Yespica»

Intervistata dal settimanale Nuovo, Duran ha escluso categoricamente di essere la donna alla quale faceva riferimento Aida Yespica.

«Aida ha avuto un flirt con una donna, è vero, ma quella donna di cui ha parlato non sono io», ha spiegato la compagna di Alex Belli.

Delia, tuttavia, non ha nascosto di aver vissuto personalmente un'esperienza simile: «Io ho avuto una storia con una donna, è vero. È venuto fuori quando ero protagonista al Grande Fratello Vip. Ho vissuto un flirt con una donna e non me ne sono mai vergognata».

Nessun nome sull'identità della sua ex, ma un particolare destinato inevitabilmente ad alimentare la curiosità: la donna avrebbe avuto «qualche somiglianza fisica con Aida Yespica», pur non essendo la showgirl venezuelana.

«Le donne sono belle, è normale apprezzarne il fascino»

Duran affronta l'argomento con grande naturalezza e sostiene che nel mondo dello spettacolo le relazioni e i corteggiamenti tra donne sarebbero tutt'altro che eccezionali.

«Le donne sono belle, è inutile negarlo. Credo che sia normale apprezzare il fascino», racconta Delia, sottolineando di non voler rinnegare nulla del proprio passato.

Secondo la modella, se di queste relazioni si parla ancora poco è soprattutto per il timore delle reazioni e dei giudizi degli altri. Per Duran, invece, ciascuno dovrebbe poter vivere liberamente i propri sentimenti «senza etichette».

Oggi la felicità con Alex Belli e il piccolo Gabriel

Quella relazione appartiene ormai al passato. Oggi Delia Duran racconta di vivere un momento particolarmente sereno accanto ad Alex Belli e al loro piccolo Gabriel, che ha da poco compiuto quattro mesi.

«Sono felice grazie alla splendida famiglia che ho costruito con Alex Belli e con il nostro piccolo Gabriel», ha raccontato.