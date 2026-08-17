GF Vip, Alex Belli torna nella Casa: cinque edizioni fa il celebre "triangolo" con Soleil Sorge e Delia Duran

La porta rossa sta per riaprirsi. Il Grande Fratello Vip tornerà su Canale 5 dal prossimo settembre e, mentre cresce l'attesa per conoscere il cast completo, cominciano ad arrivare le prime anticipazioni sui personaggi pronti a entrare nella Casa più spiata d'Italia.

La nuova edizione ripartirà da una squadra già conosciuta dal pubblico: alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, affiancata in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ma è soprattutto sul fronte dei concorrenti che stanno emergendo le novità più interessanti. Dopo le anticipazioni relative a Giulia Provvedi e a Valeria Marini, per le quale si profila un ritorno nel reality, il settimanale Chi rivela un altro nome decisamente familiari agli appassionati del programma: Alex Belli.

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Alex Belli pronto a tornare al Grande Fratello Vip

Per il “The Man” sarebbe un ritorno particolarmente significativo. L'attore è stato infatti uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, quella condotta da Alfonso Signorini tra il 2021 e il 2022.

La sua permanenza nella Casa fu caratterizzata soprattutto dal rapporto sempre più intenso con Soleil Sorge. Una complicità che, settimana dopo settimana, finì per coinvolgere anche Delia Duran, compagna dell'attore, dando vita a uno dei triangoli più discussi nella storia recente del programma.

Tra confronti, gelosie, riavvicinamenti e colpi di scena, la vicenda monopolizzò per mesi le dinamiche della Casa e il dibattito sui social. Belli arrivò anche a essere squalificato dopo aver violato le regole sul distanziamento durante un incontro con Delia, mentre successivamente tornò nel programma come ospite.

Proprio quel percorso trasformò l'attore in uno dei personaggi simbolo di quella edizione. Un eventuale nuovo ingresso potrebbe quindi riportare nella Casa una personalità che conosce molto bene i meccanismi del reality e che in passato ha dimostrato di saper creare dinamiche capaci di catalizzare l'attenzione del pubblico.

Valeria Marini, un'altra veterana della Casa

Altro ritorno importante è quello di Valeria Marini, la cui presenza tra i concorrenti viene indicata da Chi e sarebbe stata anticipata anche attraverso i suoi social.

Per la showgirl non sarebbe certamente la prima esperienza davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Marini ha partecipato alla prima edizione del programma nel 2016 e successivamente è tornata più volte nell'universo del reality, compresa la partecipazione alla sesta edizione.

Soltanto pochi mesi fa, nell'aprile 2026, aveva inoltre varcato nuovamente la porta rossa come ospite, confermando un legame ormai consolidato con il programma.

La sua eventuale presenza come concorrente a tutti gli effetti rappresenterebbe dunque un'altra scelta nel segno dei grandi ritorni. Con il suo carattere esuberante e il suo ormai celebre linguaggio “stellare”, Valeria Marini è uno dei volti televisivi che maggiormente hanno legato il proprio nome ai reality italiani.

Anche Giulia Provvedi verso il ritorno

Tra i nomi anticipati figura anche Giulia Provvedi, già concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018 insieme alla sorella Silvia. Le due cantanti, conosciute come Le Donatella, parteciparono come unico concorrente e arrivarono fino alle battute finali del programma.

Per Giulia, questa volta, l'esperienza potrebbe essere individuale, con la possibilità quindi di mostrare al pubblico un lato differente rispetto alla precedente avventura vissuta insieme alla sorella.

La linea scelta per la nuova edizione sembra dunque puntare, almeno per questi primi nomi, su personaggi che conoscono già perfettamente il meccanismo del reality e che hanno lasciato un segno nelle loro precedenti partecipazioni.

Non è escluso, naturalmente, che accanto ai veterani possano arrivare anche volti completamente nuovi, destinati a completare un cast sul quale nelle prossime settimane continueranno inevitabilmente a rincorrersi indiscrezioni e anticipazioni.