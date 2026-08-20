GF Vip, Paola Caruso torna single: è finita con Fabio Talin. Lo sfogo: «La felicità non è per tutti»

È finita la storia d'amore tra Paola Caruso e Fabio Talin. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex Bonas di Avanti un altro ha annunciato sui social di essere tornata single, affidando a una storia Instagram un messaggio carico di amarezza.

La relazione con l'imprenditore sessantenne sembrava aver regalato alla showgirl quella serenità sentimentale a lungo cercata. Proprio durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Paola aveva parlato più volte del compagno, descrivendolo come un uomo intelligente, pieno di energia e capace di starle accanto.

Ora, però, qualcosa si è spezzato. La Caruso non entra nei dettagli della separazione, ma dalle sue parole emerge come ancora una volta al centro delle sue scelte ci sia Michele, suo figlio, che per lei resta la priorità assoluta.

«Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita», ha scritto Paola, lasciando trasparire tutta la sua delusione. Poi il riferimento alla propria situazione familiare: «Alcune donne nascono con un destino. Purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni, esisto solo io per mio figlio e chi non capisce questo evidentemente non mi ama con un cuore vero e puro».

Infine una frase che sembra spiegare più di ogni altra le ragioni del momento che sta attraversando: «Io sceglierò sempre mio figlio su tutto e tutti».

Per Paola Caruso si chiude così un altro capitolo sentimentale dopo anni particolarmente tormentati anche sul piano privato. In passato aveva vissuto una difficile relazione con il padre di suo figlio e, successivamente, aveva raccontato anche di un matrimonio programmato e poi annullato.

Con Fabio Talin sembrava essere arrivata una nuova possibilità di costruire quella stabilità familiare tanto desiderata. Il messaggio pubblicato sui social, invece, certifica la fine della relazione e lascia trasparire, almeno per il momento, una profonda disillusione nei confronti dell'amore.