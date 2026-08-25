Shaila Gatta non si nasconde più: la foto con Simone Camolese ufficializza la nuova relazione

Shaila Gatta non si nasconde più. Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti, l’ex Velina di Striscia la Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello ha scelto i social per rendere pubblico il suo nuovo legame sentimentale con Simone Camolese, figlio dell’ex calciatore e allenatore Giancarlo Camolese.

A fugare gli ultimi dubbi è stata una foto pubblicata durante un soggiorno a Torino. I due appaiono insieme, sorridenti e complici, nel corso di un giro in moto. Ma è soprattutto la dedica scelta da Shaila ad avere il sapore di una vera e propria dichiarazione: «Bella Torino ma tu di più».

Poche parole che sembrano mettere fine alla fase dei rumors e confermare una relazione che, nelle ultime settimane, era diventata sempre più difficile da tenere lontana dai riflettori.

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Shaila e Simone, gli indizi dopo il compleanno

Le prime voci su una frequentazione tra Shaila Gatta e Simone Camolese avevano iniziato a circolare all'inizio di agosto, in occasione dei 30 anni della ballerina, festeggiati il 6 agosto.

Da quel momento gli indizi si sono moltiplicati. I due sarebbero stati insieme anche durante una vacanza in Puglia, nella zona di Carovigno, in provincia di Brindisi. Ora la nuova apparizione a Torino sembra rappresentare un passo ulteriore: non più soltanto indiscrezioni, ma una relazione vissuta apertamente anche sui social.

Le parole sulla rinascita

In questo nuovo momento della sua vita Shaila ha affidato ai social anche una riflessione personale, parlando delle difficoltà affrontate e della capacità di ricominciare.

«La gente vede il sorriso. Pochi immaginano quante volte ho dovuto ricominciare per ritrovarlo», ha scritto. Poi il riferimento alle ferite del passato e alla rinascita: «Le ferite non mi hanno distrutta. Mi hanno costruita».

Parole che assumono un significato particolare alla luce della sua vita sentimentale degli ultimi mesi.

Dopo Lorenzo Spolverato un nuovo capitolo

Shaila Gatta sembra infatti aver definitivamente archiviato la relazione con Lorenzo Spolverato, nata sotto le telecamere del Grande Fratello. Una storia intensa e tormentata, caratterizzata da passione, incomprensioni e confronti accesi, fino alla rottura definitiva.

Adesso lo scenario è completamente diverso. Niente Casa del Grande Fratello e niente telecamere puntate 24 ore su 24: accanto a Simone Camolese, Shaila sembra aver scelto di vivere questa nuova storia con maggiore serenità.

E per ufficializzarla non sono serviti lunghi annunci. Sono bastati una moto, una foto insieme a Torino e quella dedica che dice praticamente tutto: «Bella Torino ma tu di più».