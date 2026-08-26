Mattia Scudieri accusato di aver tradito Grazia Kendi, lui contrattacca: «L'ho lasciata a luglio, è lei a fare le segnalazioni»

La rottura tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi continua a far discutere. Dopo settimane di indiscrezioni, frecciatine social e segnalazioni su un presunto tradimento, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente la propria versione dei fatti.

Mattia lo ha fatto attraverso una lunga serie di storie su Instagram, accompagnando il racconto anche con alcuni screenshot delle conversazioni avute con Grazia. Il suo obiettivo è soprattutto uno: respingere l'accusa di aver tradito l'ex fidanzata e chiarire la natura del rapporto con Jessica Vella, indicata nelle ultime ore come la donna con cui avrebbe avuto una frequentazione mentre era ancora legato alla Kendi.

Mattia: «Non dormo più la notte per il nervosismo»

Scudieri ha spiegato di aver inizialmente scelto il silenzio, nonostante le numerose voci circolate dopo la fine della relazione.

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Una situazione che, a suo dire, sarebbe però diventata ormai insostenibile.

«Sono le sei di mattina e non dormo più la notte per i nervosismi che la gente mi crea», ha raccontato, spiegando di essersi sentito descritto pubblicamente come un uomo che avrebbe tradito e ingannato la propria compagna.

L'ex gieffino ha anche sostenuto che alcune delle segnalazioni arrivate all'esperta di gossip Deianira Marzano proverrebbero proprio da Grazia, circostanza che rappresenta però esclusivamente la versione fornita da Mattia.

Quando è finita davvero la storia con Grazia?

Il passaggio centrale dello sfogo riguarda le date. Secondo la ricostruzione di Scudieri, la relazione sarebbe terminata nei primi giorni di luglio, durante un fine settimana trascorso all'Argentario.

Mattia ha mostrato una conversazione risalente al 2 luglio, nella quale avrebbe già manifestato l'intenzione di mettere fine alla storia. La separazione definitiva, secondo quanto raccontato, sarebbe poi avvenuta di persona tra il 4 e il 5 luglio.

Pochi giorni dopo, il 7 luglio, avrebbe ribadito alla Kendi di considerarsi ormai libero di fare le proprie scelte.

Nonostante la separazione, i rapporti tra i due non si sarebbero interrotti immediatamente. Mattia ha infatti raccontato di essere rimasto vicino a Grazia anche nei giorni successivi, sapendo che l'ex compagna stava attraversando un momento difficile.

«Non perché la storia finisce smetto di essere umano», ha spiegato, raccontando di essersi anche offerto di aiutarla in un nuovo progetto.

La verità di Mattia su Jessica Vella

Scudieri ha poi affrontato direttamente il capitolo Jessica Vella.

I due si sarebbero conosciuti a Rimini intorno al 18 luglio, dunque – secondo la cronologia fornita da Mattia – circa due settimane dopo la fine della relazione con Grazia.

L'ex gieffino ha negato categoricamente di aver avuto una relazione o un rapporto intimo con Jessica.

Secondo il suo racconto, tra loro ci sarebbe stato esclusivamente un rapporto professionale e la presenza nello stesso hotel sarebbe stata dovuta al fatto che diverse persone appartenenti alla stessa agenzia soggiornavano nella struttura.

Mattia ha quindi respinto l'ipotesi che Jessica possa essere stata la causa della separazione da Grazia.

«Ero single, non dovevo rendere conto a nessuno»

C'è poi un altro aspetto sul quale Scudieri ha insistito.

Anche nell'eventualità in cui dopo la separazione avesse frequentato un'altra ragazza, sostiene, non si sarebbe potuto parlare di tradimento perché il rapporto con Grazia era già terminato.

L'annuncio pubblico della rottura sarebbe arrivato soltanto il 5 agosto, circa un mese dopo la separazione effettiva. Un intervallo temporale che, secondo Mattia, avrebbe contribuito ad alimentare equivoci e sospetti sulla sua vita privata.

Lo sfogo si chiude con un messaggio a Grazia

Nonostante i toni duri utilizzati in alcuni passaggi, Scudieri ha precisato di non voler trasformare il suo intervento in un attacco contro l'ex fidanzata.

«Tutto questo era un difendermi, non un attaccare Grazia», ha affermato, spiegando di aver tentato prima di chiarire privatamente con lei senza riuscirci.

Poi la frase con cui ha voluto sottolineare la scelta di esporsi personalmente: «Io ci metto la faccia».

La versione di Mattia, dunque, è netta: nessun tradimento durante la relazione con Grazia Kendi e nessuna storia clandestina con Jessica Vella.

Resta ora da capire se Grazia sceglierà di replicare alla dettagliata ricostruzione dell'ex fidanzato o se preferirà mantenere il silenzio e considerare definitivamente chiuso il capitolo della loro relazione.