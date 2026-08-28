GF Vip, Lucia Ilardo choc su Renato Biancardi: «Stava con me e intanto chiamava e illudeva un'altra»

Tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra essere calato definitivamente il sipario. E questa volta non si tratta delle solite frecciatine social che, dopo la rottura, hanno accompagnato per settimane la fine della loro relazione.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di vuotare il sacco e lo ha fatto attraverso una lunga serie di storie su Instagram, nelle quali ha rivolto parole molto dure all’ex compagno, raccontando la propria versione di quanto sarebbe accaduto durante e dopo la loro storia d’amore.

«Ad oggi vi dico pubblicamente: non stimo Renato Biancardi», scrive Lucia. E ancora: «Mi ha presa in giro facendomi conoscere la famiglia». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'amore nato nella Casa del Grande Fratello

La storia tra Lucia e Renato era nata sotto gli occhi delle telecamere durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un rapporto caratterizzato sin dall'inizio da una forte attrazione, ma anche da incomprensioni, discussioni e riavvicinamenti.

Il primo bacio era arrivato nella notte del 24 marzo e, con il trascorrere delle settimane, quello che inizialmente sembrava soltanto un flirt aveva assunto i contorni di un vero coinvolgimento sentimentale.

Una volta terminata l'esperienza televisiva, i due avevano deciso di concedere una possibilità al loro rapporto anche lontano dalle telecamere. Lucia aveva trascorso del tempo a casa di Renato e conosciuto la sua famiglia, ma le difficoltà non erano tardate ad arrivare.

Poi, a luglio, la rottura. Da quel momento i rapporti tra i due si sono progressivamente deteriorati e sui social sono iniziate frecciatine, battute e messaggi più o meno espliciti, puntualmente intercettati dai fan della coppia. Fino alle ultime storie di Lucia, che segnano un evidente cambio di passo.

«Ho parlato con lei, non sapevo nulla»

A scatenare lo sfogo sarebbe anche un confronto avuto da Lucia con un'altra donna. L'ex gieffina non ne fa il nome nelle storie pubblicate, ma sostiene di avere scoperto circostanze delle quali, durante la relazione, non sarebbe stata a conoscenza.

«Ho parlato con lei e l'ho guardata negli occhi, ci ho visto tanto risentimento e sofferenza – racconta -. Ma purtroppo non sapevo nulla, altrimenti mi sarei fatta da parte e avrei messo un punto una volta uscita dalla Casa».

Poi l'affondo nei confronti dell'ex compagno: «Quando scopri che sei stata con un uomo che diceva di amarti e nel frattempo faceva stare male una ragazza, la chiamava e illudeva... mi sento più vicina alla ragazza che ha sofferto».

Lucia sostiene inoltre di avere avuto dei dubbi durante la frequentazione con Renato: «Mi ha presa in giro facendomi conoscere la famiglia, ma nel frattempo aveva una situazione che ho sempre dubitato avesse in sospeso».

Lucia chiarisce la rottura: «Non mi ha lasciata»

C'è poi un altro aspetto sul quale l'ex concorrente del Grande Fratello Vip vuole fare chiarezza: chi abbia deciso di mettere fine alla relazione.

«Perché dire che mi ha lasciata fa anche ridere – scrive -. Me ne sono andata da casa sua, non mi ha lasciata di fatto».

Secondo il racconto di Lucia, la decisione sarebbe maturata dopo una sera in cui Renato non sarebbe tornato a dormire a casa.

«Ho preso le mie cose nel giro di cinque minuti perché non è tornato a casa a dormire la sera», sostiene, aggiungendo che i dubbi avvertiti in precedenza avrebbero trovato, dal suo punto di vista, conferma.

Successivamente avrebbe comunque tentato di capire se ci fossero margini per ricucire il rapporto: «Ho provato a capire se mi stavo sbagliando e lui non ha fatto nulla per trattenermi, ha colto la palla al balzo».

L'accusa: «Ha letto di nascosto le chat sul mio telefono»

Nello sfogo social Lucia affronta anche un altro episodio, sostenendo che Renato avrebbe preso il suo cellulare senza il suo consenso per leggere alcune conversazioni con gli amici.

«Hai preso il mio telefono in mano di nascosto e ti sei letto le chat con i miei amici? Hai letto qualche battuta che non ti è piaciuta?», scrive rivolgendosi direttamente all'ex.

Lucia sostiene di non avere avuto nulla da nascondere e racconta di avergli successivamente messo a disposizione il cellulare: «Ti ho detto: tieni, qui c'è il telefono, puoi prenderlo quando e come vuoi».

«Non ho più nulla da tutelare»

Se nelle settimane successive alla separazione Lucia aveva evitato di raccontare alcuni dettagli, ora spiega di averlo fatto per tutelare Renato: «Ho sempre lasciato pensare e dire che fossi stata lasciata per non entrare nei dettagli della situazione perché, per bene e stima, preferivo tutelarlo. Non più».

E questa volta rivendica apertamente la scelta di rendere pubblica la propria versione: «Mi assumo la responsabilità di ciò che sto dicendo e questa volta il comunicato nero su bianco è il mio».

Infine chiede alle fanpage di non associare più il suo nome a quello dell'ex compagno e chiude con parole che sembrano lasciare poco spazio a un nuovo riavvicinamento: «Ringrazio il cielo che non faccia più parte della mia splendida vita un uomo così».

Dopo settimane di allusioni e frecciatine, Lucia Ilardo ha dunque scelto di raccontare pubblicamente la sua verità sulla fine della storia nata nella Casa del Grande Fratello. Adesso la domanda dei fan è una sola: Renato Biancardi risponderà alle pesanti dichiarazioni della sua ex?