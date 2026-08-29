Sanremo 2027, Stefano De Martino vuole Maria De Filippi al suo fianco: spunta anche Dua Lipa

Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano, ma dietro le quinte cominciano già a circolare i primi nomi che potrebbero accompagnare Stefano De Martino nella sua avventura sul palco dell’Ariston.

E uno, più degli altri, avrebbe per il conduttore napoletano un significato particolare: Maria De Filippi.

Secondo le indiscrezioni riportate da All Music Italia, De Martino vorrebbe infatti avere al proprio fianco la conduttrice Mediaset in una delle serate del Festival. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l'ipotesi sarebbe tutt'altro che casuale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Maria De Filippi, un ritorno alle origini per De Martino

Il legame tra Stefano De Martino e Maria De Filippi viene da lontano. Fu proprio Amici a regalare al giovane ballerino la prima grande notorietà televisiva, dando il via a una carriera che negli anni lo ha portato ad abbandonare progressivamente la danza per imporsi come uno dei volti di punta della televisione italiana.

Avere Maria accanto sul palco dell'Ariston rappresenterebbe dunque una sorta di chiusura del cerchio: l'allievo diventato padrone di casa del più importante evento televisivo e musicale italiano insieme alla donna che contribuì a lanciarlo.

Secondo All Music Italia, De Martino starebbe pensando alla De Filippi in particolare per una serata legata all'Eurovision Song Contest, una delle novità che potrebbero caratterizzare l'edizione 2027.

Naturalmente, almeno per ora, si resta nel campo delle indiscrezioni e non risulterebbero accordi ufficiali.

Il sogno internazionale si chiama Dua Lipa

Ma De Martino guarderebbe anche oltre i confini italiani. L'altro nome di grande richiamo circolato nelle ultime ore è infatti quello di Dua Lipa.

Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, il conduttore avrebbe già incontrato la popstar internazionale nel febbraio scorso. Un contatto che avrebbe alimentato le voci su un possibile ritorno della cantante all'Ariston, dove era già stata ospite nel 2020.

La trattativa, però, sarebbe tutt'altro che definita. Non ci sarebbero al momento né un sì definitivo né un contratto firmato e le possibilità di vedere Dua Lipa a Sanremo resterebbero ancora tutte da verificare.

L'idea più ambiziosa sarebbe quella di affidarle non soltanto un'esibizione musicale, ma addirittura un ruolo da co-conduttrice per una delle serate.

La Rai starebbe cercando di muoversi con grande anticipo proprio per aumentare le possibilità di portare all'Ariston artisti di livello internazionale.

Sanremo 2027, De Martino prepara il suo Festival

Intanto Stefano De Martino si prepara ad entrare ufficialmente nell'universo sanremese. Il primo appuntamento importante è previsto per il 18 dicembre 2026, quando dovrebbe essere alla guida di Sarà Sanremo, tappa di avvicinamento alla kermesse.

Nel frattempo starebbe prendendo forma anche l'impostazione del Festival, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.

Tra le ipotesi allo studio ci sarebbero un numero più contenuto di concorrenti, con l'obiettivo di rendere le serate più scorrevoli, una maggiore apertura internazionale e, appunto, uno spazio maggiormente collegato all'Eurovision.

Per conoscere il cast e le presenze sul palco bisognerà naturalmente attendere le comunicazioni ufficiali. Ma se le prime indiscrezioni dovessero trovare conferma, De Martino potrebbe preparare un Sanremo capace di unire due colpi di grande richiamo: Maria De Filippi per la televisione italiana e Dua Lipa per dare all'Ariston una dimensione sempre più internazionale.