Alessia Pascarella torna sui social e lancia l'accusa: «Ero scomoda, qualcuno mi ha fatto una cattiveria»

Dopo circa un mese di assenza forzata, Alessia Pascarella torna sui social e racconta ai suoi follower cosa è accaduto nelle ultime settimane.

Una delle protagoniste più discusse delle recenti edizioni di Temptation Island, soprattutto per la tormentata relazione con Lino Giuliano, ha dovuto fare i conti anche con la perdita del suo profilo Instagram. Una vicenda che l'ha costretta a ripartire praticamente da zero con un nuovo account.

Il ritorno di Alessia Pascarella

Nelle scorse ore Alessia è tornata a parlare pubblicamente, spiegando di ritenere che dietro la perdita del profilo possa esserci stata un'azione intenzionale ai suoi danni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Per qualcuno ero scomoda e così ha deciso di farmi la cattiveria con il profilo. Però non fa niente, tanto si recupera», ha raccontato.

La lontananza dai social, tuttavia, sembra averle consentito anche di vivere diversamente questo periodo e di riflettere sulle proprie priorità.

«Questo mese mi è servito. Sono stata un po' distaccata dal mondo social e ho avuto modo di guardare le cose da una prospettiva diversa», ha spiegato.

«Ho capito cosa conta davvero»

Alessia ha sottolineato soprattutto l'importanza delle persone che le sono rimaste accanto lontano da Instagram, numeri e fotografie.

«Una cosa è certa: mi è servito a vivere di più le cose che per me sono davvero importanti. Tra queste, sicuramente, le amicizie vere. Quelle che non hanno bisogno dei social, delle foto o di mostrarsi, ma che ci sono davvero quando ne hai bisogno».

Un'esperienza che sembra aver lasciato alla Pascarella una nuova consapevolezza: «Forse a volte perdere qualcosa è proprio quello che serve per capire cosa conta davvero».

Poi il messaggio rivolto anche a chi, secondo lei, avrebbe cercato di danneggiarla: «Un profilo si può recuperare, i numeri possono tornare e tutto può ripartire, ma il tempo, le persone vere e i momenti vissuti non tornano indietro».

Il capitolo Lino Giuliano

Il ritorno sui social arriva dopo settimane particolarmente movimentate anche sul fronte sentimentale. La relazione tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano, già al centro delle vicende raccontate a Temptation Island, ha attraversato una nuova e profonda crisi.

Giuliano aveva accusato Alessia di averlo aggredito e successivamente i due avevano annunciato la fine della loro storia. Nonostante la rottura, Lino aveva però lasciato intendere di non aver definitivamente rinunciato alla possibilità di riconquistarla.

Nel suo messaggio di ritorno, Alessia sembra invece concentrarsi soprattutto su se stessa e sul futuro: «Ripartiamo da zero. Ma questa volta con qualche consapevolezza in più, con le persone giuste accanto e con ancora più voglia di essere me stessa. Il resto? Può parlare quanto vuole. Io ho scelto di andare avanti».

La Pascarella ha infine precisato che il nuovo profilo Instagram dovrebbe essere soltanto temporaneo: la speranza resta quella di riuscire a recuperare il suo account principale e tornare così in possesso della pagina utilizzata prima della lunga assenza.