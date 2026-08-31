Chiara Ferragni, malore in Perù dopo l'escursione a 5mila metri: «Il corpo non rispondeva»

Vacanza con imprevisto per Chiara Ferragni, che sta trascorrendo gli ultimi giorni d’estate in Perù insieme al fidanzato José Hernandez. L’imprenditrice digitale ha raccontato sui social di aver accusato un malore dopo un’escursione ad alta quota, tanto da dover ricorrere all’ossigeno una volta rientrata in hotel.

Ferragni aveva affrontato la salita al Vinicunca, la celebre Rainbow Mountain, che raggiunge un’altitudine di oltre 5mila metri. Inizialmente né lei né il compagno avevano avvertito particolari disturbi, nonostante non avessero assunto i prodotti utilizzati da molti turisti per contrastare gli effetti dell’altitudine.

Il malore dopo l’escursione

I problemi sono arrivati successivamente, una volta tornata a Cuzco. Dopo una doccia e un giro per la città, la coppia si è fermata a mangiare una pizza. È stato allora che Chiara ha cominciato ad avvertire strani sintomi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Subito dopo mi sento tipo una botta di calore e sento come se il corpo non rispondesse bene – ha raccontato –. Vado un po’ in panico: mi sembrava di non respirare bene e che il braccio non rispondesse bene».

Una sensazione che l'ha comprensibilmente preoccupata, spingendola a rientrare in albergo.

L'ossigeno in hotel e la ripresa

Una volta spiegati i sintomi al personale della struttura, Ferragni è stata rassicurata: il malessere sarebbe stato riconducibile al cosiddetto “soroche”, il termine utilizzato sulle Ande per indicare il mal di montagna provocato dall'elevata altitudine.

Si tratta di un problema piuttosto frequente tra i turisti che raggiungono Cuzco e le località andine, tanto che numerosi hotel della zona dispongono di bombole di ossigeno.

«Qui tutti gli hotel sono super attrezzati con la bombola d’ossigeno – ha spiegato Ferragni –. L’ho fatta per 10-15 minuti e poi mi sono sentita meglio».

Il malore si è quindi risolto e il giorno successivo l’imprenditrice digitale ha lasciato Cuzco per tornare a Lima.

Ferragni ha raccontato l'intero episodio ai suoi follower, pubblicando anche una foto che la ritrae sul letto dell'hotel mentre utilizza la mascherina per l'ossigeno, con accanto il compagno José Hernandez.