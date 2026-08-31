Francesca Fagnani lascia la Rai? «Rapporto di fiducia compromesso». Spunta l'ipotesi Mediaset

Il futuro di Francesca Fagnani in Rai potrebbe essere meno scontato del previsto. La giornalista e conduttrice di Belve avrebbe infatti manifestato l’intenzione di interrompere anticipatamente il rapporto di esclusiva che la lega a Viale Mazzini fino alla primavera del 2027.

A rivelare l’indiscrezione è Adnkronos, secondo cui la richiesta sarebbe stata formalizzata già lo scorso giugno, attraverso il procuratore della conduttrice, quando erano ancora in fase di definizione i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2026/2027.

Le tensioni con la Rai

Alla base della decisione ci sarebbe un rapporto di fiducia che si sarebbe deteriorato con una parte dell’azienda. La comunicazione avrebbe inevitabilmente provocato una certa agitazione ai vertici Rai, dando il via a una serie di interlocuzioni nel tentativo di ricucire lo strappo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Al momento, però, non si sarebbe arrivati a un accordo. Le posizioni sul futuro professionale della giornalista resterebbero distanti.

È importante sottolineare che Fagnani non ha lasciato la Rai: il contratto è ancora in vigore e la richiesta avanzata a giugno avrebbe aperto una trattativa per arrivare eventualmente a una risoluzione consensuale anticipata.

Che fine farà “Belve”?

Il nodo principale riguarda inevitabilmente Belve, diventato negli ultimi anni uno dei programmi di punta e più riconoscibili di Rai 2.

La trasmissione è stata regolarmente inserita nei palinsesti della stagione 2026/2027 insieme allo spin-off Belve Crime. Il ritorno del programma è previsto per martedì 20 ottobre, con appuntamenti programmati fino al 1° dicembre 2026.

Al momento la Rai non avrebbe comunicato alcuna modifica al calendario. La richiesta di Fagnani di interrompere anticipatamente il contratto, tuttavia, sarebbe precedente alla presentazione ufficiale dei palinsesti.

Resta quindi da capire se conduttrice e azienda troveranno un'intesa che consenta almeno di rispettare gli impegni già programmati o se la trattativa porterà a uno scenario differente.

Da “Chi l’ha visto?” a “Report”: le ipotesi sfumate

Il nome di Francesca Fagnani è stato al centro del telemercato Rai già negli ultimi mesi.

Dopo la decisione di Federica Sciarelli di lasciare Chi l’ha visto?, la giornalista era stata indicata tra le possibili candidate alla successione, insieme a Luisella Costamagna ed Eleonora Daniele. L'ipotesi, tuttavia, non si è concretizzata.

Successivamente il suo nome è circolato anche per il dopo Sigfrido Ranucci a Report, insieme a quelli di Riccardo Iacona, Giorgio Mottola e Federico Ruffo. Anche in questo caso la scelta della Rai è caduta su altri profili, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Spunta l’ipotesi Mediaset

E se il futuro di Fagnani fosse lontano dalla televisione pubblica?

Nel telemercato torna inevitabilmente a circolare il nome di Mediaset, anche se al momento non risultano trattative tra la giornalista e l'azienda di Cologno Monzese.

Esistono però rapporti professionali importanti. Su tutti quello con Maria De Filippi, protagonista nell'autunno 2025 proprio di Belve: inizialmente con un curioso ribaltamento dei ruoli tra intervistatrice e intervistata e successivamente come ospite della trasmissione.

A rendere ancora più interessante lo scenario c'è poi la situazione professionale di Enrico Mentana, compagno di Fagnani. Il contratto del direttore del TgLa7 scadrà il 31 dicembre 2026 e anche il suo futuro è destinato a diventare uno dei temi caldi dei prossimi mesi.

Pier Silvio Berlusconi ha già pubblicamente ricordato la stima professionale e personale nei confronti di Mentana, sottolineando come le porte di Mediaset possano essere aperte in presenza di un progetto compatibile con le esigenze delle parti.

Al momento, tuttavia, non esistono elementi per parlare di un possibile trasferimento di coppia a Mediaset. I due percorsi professionali restano distinti.

Una cosa appare certa: con Fagnani che avrebbe chiesto di liberarsi anticipatamente dal contratto Rai e Mentana vicino alla scadenza dell'accordo con La7, i loro nomi saranno inevitabilmente tra i più osservati del prossimo telemercato.