Stefano De Martino, Sanremo 2027 e la reunion dei Måneskin: «Ci sto lavorando». Le novità di Affari Tuoi

Mesi particolarmente intensi attendono Stefano De Martino. Dal 6 settembre tornerà alla guida di Affari Tuoi, ma parallelamente è già immerso nella preparazione del Festival di Sanremo, che lo vedrà nelle vesti di conduttore e direttore artistico.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, De Martino ha fatto il punto sul lavoro per il Festival, dalla selezione delle canzoni agli ospiti, lasciando aperta soprattutto una suggestione destinata a far discutere: la reunion dei Måneskin sul palco dell'Ariston.

De Martino: «Sto lavorando alla reunion dei Måneskin»

È probabilmente questa l'anticipazione più forte emersa dall'intervista. Alla domanda sulla possibilità di rivedere insieme Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, De Martino non ha nascosto il proprio interesse. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«I Måneskin? Ci sto lavorando, mi piacerebbe molto», ha spiegato.

Nessuna conferma, dunque, ma un tentativo concreto da parte della direzione artistica. De Martino ha spiegato di avere anche una rosa ristretta di possibili ospiti, italiani e internazionali, sulla quale sta lavorando con l'obiettivo di riuscire a concretizzare almeno una parte dei nomi desiderati.

Sulla presenza degli artisti italiani, però, la sua filosofia appare chiara: quando possibile, meglio vederli in gara piuttosto che nel ruolo di semplici ospiti.

Sanremo verso 24 cantanti in gara

Una delle novità più significative potrebbe riguardare proprio il numero dei protagonisti. De Martino punta infatti a un Festival più snello, con 24 artisti in gara.

Una scelta pensata anche in funzione della struttura delle serate. Il martedì e il mercoledì dovrebbero esibirsi tutti i cantanti, mentre il venerdì sarà dedicato a una particolare «serata performance», che richiederà maggiore spazio per i momenti di spettacolo.

Il numero 24, tuttavia, potrebbe diventare una vera «spada di Damocle», come ammette lo stesso direttore artistico, perché le proposte interessanti che stanno arrivando sono numerose.

Come De Martino sceglie le canzoni

Prima dei calcoli e degli equilibri discografici viene l'emozione. È questo il criterio iniziale utilizzato da De Martino nell'ascolto dei brani.

Una canzone deve riuscire a provocare qualcosa: voglia di ballare, commozione, divertimento o comunque una reazione immediata. Alcuni pezzi, ha raccontato, gli permettono già dal primo ascolto di immaginare l'artista sul palco dell'Ariston. In quei casi sulla sua personale selezione compare una stellina, riservata alle proposte alle quali ritiene difficile rinunciare.

Per organizzare il lavoro utilizza inoltre una lavagna sulla quale divide i brani per caratteristiche e categorie: ballate, uptempo, indie, grandi nomi, novità, uomini, donne e gruppi.

Sul fronte dell'intrattenimento, invece, procedono contemporaneamente le valutazioni sulle co-conduzioni e sui momenti di show. La priorità resta per ora la definizione del cast musicale, ma De Martino assicura che il lavoro è già a buon punto su entrambi i fronti.

Ancora da decidere tempi e modalità dell'annuncio ufficiale dei cantanti. Anche sotto questo aspetto il conduttore vorrebbe provare a introdurre qualche elemento di novità.

Affari Tuoi cambia casa: da Roma a Milano

Prima di Sanremo, però, c'è Affari Tuoi. La nuova edizione porterà con sé un cambiamento importante: il programma si trasferisce da Roma a Milano.

Ad accogliere De Martino ci sarà uno studio completamente rinnovato, più moderno e tecnologico, con grandi pareti led e soluzioni digitali. L'obiettivo è avere uno spazio versatile, capace di adattarsi sia alla trasmissione quotidiana sia agli speciali in prima serata previsti nel corso della stagione.

Non cambieranno invece i simboli del programma: i pacchi e il telefono rosso resteranno al centro del gioco.

Confermati anche Herbert Ballerina e Martina Miliddi. De Martino sottolinea il ruolo di Martina nei momenti di intrattenimento e scherza invece sull'utilità di Herbert, salvo poi riconoscerne l'importanza come spalla e improvvisatore.

Gennarino va in pensione, arriva una nuova mascotte

Novità anche per uno dei protagonisti più amati delle ultime edizioni. Gennarino, il cane diventato mascotte di Affari Tuoi, lascerà il programma.

A 13 anni è arrivato per lui il momento della «pensione». Il suo posto sarà preso da un nuovo cagnolino milanese, che De Martino ha già incontrato diverse volte e definisce «molto simpatico».

Il 6 settembre partirà dunque un Affari Tuoi profondamente rinnovato nell'immagine ma fedele ai suoi elementi tradizionali. E per De Martino sarà soltanto l'inizio di una stagione che lo condurrà poi verso la sfida più importante: il suo Festival di Sanremo.