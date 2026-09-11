Belen Rodriguez, il retroscena sulla rottura con Gaetano Fidanzati: «L'ha lasciata con un messaggio su WhatsApp»

Un periodo particolarmente complicato per Belen Rodriguez, che nelle ultime settimane si è ritrovata nuovamente al centro dell'attenzione mediatica. Alle polemiche scaturite dalle recenti puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona si aggiungono ora le indiscrezioni sulla fine della relazione con Gaetano Fidanzati.

Le dichiarazioni di Corona e la replica di Belen

La showgirl argentina ha respinto con decisione le dichiarazioni e le insinuazioni che la riguardano diffuse da Fabrizio Corona, annunciando di essersi affidata ai propri legali per tutelare i suoi diritti.

Una nuova situazione di forte esposizione mediatica per Belen, reduce da un periodo personale difficile del quale lei stessa aveva parlato pubblicamente, raccontando anche le proprie fragilità. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La relazione con Gaetano Fidanzati

Sul fronte sentimentale, Belen aveva ufficializzato soltanto da pochi mesi la relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati.

Tra i due, tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbero emerse le prime tensioni già prima delle recenti polemiche legate a Corona. Parpiglia aveva infatti pubblicato alcune indiscrezioni su una presunta serata trascorsa dalla showgirl senza il compagno.

Successivamente Belen e Gaetano erano però apparsi nuovamente insieme e lo stesso Fidanzati aveva fatto intendere che tra loro non ci fosse stata alcuna rottura.

Belen smette di seguirlo sui social

Negli ultimi giorni qualcosa sarebbe nuovamente cambiato. I follower più attenti hanno infatti notato che Belen Rodriguez avrebbe smesso di seguire Gaetano Fidanzati sui social.

La showgirl ha inoltre pubblicato alcuni messaggi dal tono amareggiato, facendo riferimento a chi tende a scomparire proprio nei momenti di maggiore difficoltà. Nessun riferimento esplicito al compagno, ma le coincidenze hanno alimentato le ipotesi sulla crisi.

Parpiglia: «Gaetano avrebbe deciso di lasciarla»

A sostenere che la relazione sarebbe ormai terminata è ancora Gabriele Parpiglia. Secondo quanto riferito dal giornalista nella sua newsletter, Fidanzati avrebbe maturato la convinzione che Belen non gli avesse raccontato la verità su alcuni episodi precedentemente finiti al centro del gossip.

Sempre secondo la ricostruzione di Parpiglia, sarebbe stato proprio Gaetano a decidere di interrompere la relazione, comunicando la scelta alla showgirl attraverso un breve messaggio su WhatsApp.

Belen, intanto, continua ad affidare ai social alcune riflessioni sull'amore e sui rapporti personali. Segnali che i fan stanno inevitabilmente collegando alla presunta fine della sua storia con Fidanzati.