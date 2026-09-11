X Factor 2026, concorrente conquista 4 sì e spiazza Irama: «Vorrei baciarlo in bocca… con la lingua!» (Video)

Partenza con il piede giusto per la ventesima edizione di X Factor, tornato in tv con Giorgia alla conduzione e una giuria parzialmente rinnovata.

Accanto ai confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi ha fatto il suo debutto Irama, chiamato a occupare la poltrona lasciata libera da Achille Lauro. Un'eredità non semplice, considerato il gradimento riscosso dal suo predecessore, ma il nuovo giudice sembra aver superato brillantemente la prima prova.

Clarice conquista quattro sì e poi sorprende Irama

Tra i momenti più curiosi della puntata d'esordio c'è stato quello che ha visto protagonista Giorgia Cappelletti, in arte Clarice. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La giovane aspirante cantante ha convinto pienamente la giuria, portando a casa quattro sì e quindi il passaggio alla fase successiva. Ma, terminata l'audizione, ha deciso di spostare per qualche istante l'attenzione dalla musica a uno dei giudici.

Rivolgendosi direttamente a Irama, Clarice non ha nascosto il proprio apprezzamento: «Volevo dirti che sei bellissimo e sono single anch'io».

Poi la richiesta ancora più esplicita: un bacio sulla bocca. Irama ha accolto con simpatia l'intraprendenza della concorrente, si è alzato dalla sua postazione e l'ha abbracciata, concedendole però soltanto un bacio sulla guancia.

Irama promosso alla prima puntata

Al di là del divertente siparietto, il debutto di Irama dietro il bancone di X Factor sembra aver raccolto commenti positivi anche sui social.

A essere apprezzati non sono stati soltanto il suo modo di rapportarsi con i concorrenti e la naturale ironia, ma anche la competenza musicale mostrata nel corso delle audizioni.

Il cantante ha alternato incoraggiamenti e osservazioni tecniche, senza rinunciare a esprimere giudizi negativi quando le esibizioni non lo convincevano.

Una prima puntata, dunque, che sembra aver premiato la scelta di affidargli la poltrona lasciata da Achille Lauro. E il feeling con concorrenti e pubblico, almeno all'esordio, appare già evidente.