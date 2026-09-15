Anna Pettinelli lascia Amici e approda a Tale e Quale Show: «Ecco cosa mi ha detto Maria De Filippi»

Dopo anni trascorsi dietro la cattedra di Amici, per Anna Pettinelli è arrivato il momento di cambiare scena. La conduttrice radiofonica ha infatti lasciato il talent di Maria De Filippi per mettersi alla prova come concorrente di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Pettinelli era entrata nella scuola di Canale 5 nel 2019, in occasione della diciannovesima edizione, diventando nel tempo una delle insegnanti più riconoscibili del programma. Il suo addio ha quindi sorpreso una parte del pubblico, abituato ai suoi confronti con gli allievi e soprattutto ai frequenti battibecchi con Rudy Zerbi.

Il passaggio da Amici a Tale e Quale Show

Le prime indiscrezioni sul cambio di programma erano circolate già a giugno. La conferma è poi arrivata con l'annuncio ufficiale del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, che vedrà Pettinelli cimentarsi con canto, trasformazioni e imitazioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La nuova esperienza televisiva, però, non avrebbe provocato alcuna frattura con Maria De Filippi. Al contrario, Pettinelli ha raccontato a SuperGuida TV di aver parlato della sua decisione proprio con la conduttrice.

«Sono in ottimi rapporti con Maria e naturalmente ho la sua benedizione. Mi ha detto: “Anna, vuoi fare questa cosa? Falla!”», ha spiegato.

Il messaggio di Alessandra Celentano

Nonostante l'uscita dal corpo docente, Pettinelli continuerà a seguire Amici da spettatrice. Tra gli ex colleghi, a farle personalmente gli auguri per la nuova avventura sarebbe stata soprattutto Alessandra Celentano.

«L'unica che mi ha detto qualcosa è stata la Celentano, che mi ha fatto l'in bocca al lupo», ha raccontato.

Pettinelli aspetta Malgioglio: «Sono pronta»

A Tale e Quale Show Anna Pettinelli punta soprattutto a divertirsi e vorrebbe interpretare anche artisti mai imitati prima nel programma. Non sembra, inoltre, particolarmente preoccupata per i giudizi della giuria.

L'attenzione è rivolta soprattutto a Cristiano Malgioglio, con il quale in passato non sono mancati momenti di tensione durante il Serale di Amici.

Pettinelli mette già in conto qualche frecciata: «So che per le vecchie ruggini avrò un Cristiano Malgioglio un po' più piccato e piccante degli altri, ma sono pronta».

La nuova esperienza segna dunque un cambio di ruolo importante: questa volta Pettinelli non sarà chiamata a giudicare le esibizioni degli altri, ma sarà lei a salire sul palco e a sottoporsi ai voti della giuria.