Ilary Blasi sposa Bastian Muller e parla del futuro: «Le relazioni sono come un treno, ti godi il viaggio»

Ilary Blasi apre un nuovo capitolo della sua vita. Dopo il matrimonio con Bastian Muller, celebrato domenica 13 settembre nella suggestiva cornice di Villa Cimbrone, a Ravello, la conduttrice racconta per la prima volta le emozioni delle nozze e spiega perché ha scelto di diventare nuovamente moglie.

In un'intervista al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, Blasi parla di una decisione presa con grande tranquillità e con una consapevolezza diversa rispetto al passato.

Ilary Blasi: «Ci andava di diventare marito e moglie»

Nessuna paura davanti al secondo matrimonio. Anzi, per Ilary l'esperienza e la maturità avrebbero reso questa scelta ancora più serena. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti ilary blasi

«L'ho fatto con grande serenità, non c'era un minimo di angoscia o di paura», racconta la conduttrice, sottolineando come sposarsi una seconda volta significhi affrontare quel passo con un'età e una consapevolezza differenti.

Alla base delle nozze con Bastian Muller non ci sarebbe stata la necessità di dare dimostrazioni agli altri, ma semplicemente il desiderio di costruire qualcosa insieme.

«Ci andava di diventare marito e moglie», spiega Blasi, che definisce il matrimonio «un progetto, un'unione, qualcosa in più».

Una visione legata anche alla sua storia personale. Ilary racconta di provenire da una famiglia unita e di avere sempre creduto nel valore della famiglia e della condivisione.

La nuova felicità dopo Francesco Totti

Inevitabile che le nuove nozze riportino alla mente la lunga storia con Francesco Totti, terminata con una separazione che negli ultimi anni ha occupato a lungo le pagine della cronaca rosa.

Ilary, però, preferisce guardare avanti e respinge l'idea che la sua nuova felicità possa rappresentare una rivincita nei confronti del passato.

«Non è una questione di vendetta o rivincita», chiarisce. Nella vita, osserva la conduttrice, si attraversano inevitabilmente momenti felici e periodi più difficili. L'importante è accettare che nulla rimane immutabile e continuare il proprio percorso.

Nonostante le esperienze vissute, Blasi dice di riconoscersi ancora nella ragazza che era a vent'anni, pur ammettendo che gli avvenimenti della vita aiutano a maturare e, talvolta, a scoprire risorse personali che non si pensava di possedere.

«Le relazioni sono come un treno»

È soprattutto una frase a sintetizzare la filosofia con cui Ilary Blasi sembra affrontare oggi l'amore.

«Le relazioni sono come un treno, dove sali ma non sai a quale fermata scenderai o se arriverai al capolinea. Ti godi il viaggio».

Per la conduttrice, alla base di un rapporto deve esserci innanzitutto la fiducia. Vivere cercando continuamente segnali di un possibile tradimento significherebbe trasformare una relazione in una fonte permanente di ansia.

Se si decide di condividere la propria vita con qualcuno, sostiene Blasi, bisogna partire proprio dalla fiducia nell'altra persona. E se qualcosa dovesse accadere, non avrebbe senso mettere automaticamente in discussione se stessi.

Una filosofia che Ilary porta con sé nel suo nuovo matrimonio con Bastian Muller: vivere il presente senza lasciarsi condizionare dalle paure del passato e senza pretendere di conoscere in anticipo quale sarà il capolinea del viaggio.