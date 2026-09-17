Ballando con le Stelle, Alberto Matano nuovo giurato: l'annuncio di Milly Carlucci

È ufficiale: Alberto Matano entra nella giuria di Ballando con le Stelle. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la conferma è arrivata nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1 condotto da Giorgia Cardinaletti.

Ospite della puntata era proprio il conduttore de La Vita in Diretta, da anni presenza fissa nel dance show di Rai 1 nel ruolo di giudice del tesoretto. Durante la conversazione è arrivata a sorpresa la telefonata di Milly Carlucci, che ha ufficializzato il cambio di ruolo.

La telefonata di Milly Carlucci

«Era un segreto, io non ho parlato con nessuno», ha scherzato Matano prima che la conduttrice di Ballando con le Stelle facesse l'annuncio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Milly Carlucci ha spiegato che per Matano è arrivato il momento di abbandonare il ruolo più rassicurante ricoperto nelle precedenti edizioni per mostrare un volto diverso.

«La notizia è che Alberto abbandona profumo di saggezza. Troviamo un profumo di aggressività, perché io ti chiedo di entrare a far parte della giuria», ha detto Carlucci, invitandolo a lasciare i panni del «padre consolatore» per diventare uno dei «very aggressive giurati» del programma.

Matano accetta: «Speriamo di essere all'altezza»

Una proposta che Alberto Matano ha immediatamente accettato. «Speriamo di essere all'altezza», ha replicato il giornalista e conduttore.

Si chiude così un capitolo importante della sua esperienza a Ballando con le Stelle: Matano lascia la poltrona del tesoretto e si siede al tavolo della giuria, assumendo un ruolo decisamente più centrale nelle dinamiche della nuova edizione del programma di Rai 1.