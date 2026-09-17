Can Yaman si infuria con “La volta buona”: «Avete capito male, commenti tremendi»

Can Yaman non ha gradito il modo in cui alcune sue dichiarazioni sono state interpretate a La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, e ha deciso di intervenire personalmente per chiarire quanto accaduto. Al centro della polemica c’è un’intervista realizzata da un’inviata della trasmissione nella quale l’attore turco parlava del suo ultimo progetto lavorativo. Nel servizio e nei successivi commenti in studio, però, Yaman è stato descritto come un uomo “molto imbranato con le donne”, una definizione che ha provocato anche l’ilarità dei presenti.

L’equivoco sul nuovo personaggio

A far scattare la reazione dell’attore è stato soprattutto un equivoco. Riascoltando le sue parole, infatti, Yaman non stava descrivendo sé stesso, ma il personaggio interpretato nella nuova comedy “Bro” su Prime Video. L’attore aveva spiegato di essersi confrontato per la prima volta con un ruolo molto distante dal suo modo di essere nella vita reale e di aver trovato proprio per questo particolarmente stimolante la nuova esperienza professionale. Dopo aver visto il servizio, Yaman ha quindi deciso di precisare: «Carissimi, vi voglio bene però “imbranato con le donne” è il personaggio nuovo che interpreto, non io. Per questo è una commedia. Avete capito male».

Can Yaman non gradisce i commenti in studio

Ma non è stato soltanto il fraintendimento a infastidire Can Yaman. L’attore non avrebbe apprezzato neppure alcuni dei commenti pronunciati successivamente in studio, tra riferimenti al suo aspetto fisico e considerazioni sulla sua vita sentimentale. In particolare, Yaman ha reagito all'ipotesi che gli mancherebbe la “sostanza” necessaria per far durare le proprie relazioni: «Mamma mia, che commenti tremendi. Io ho poca sostanza per far durare le mie relazioni? Direi proprio il contrario. Magari ne avessi poca, sarei stato molto più adatto a questo mondo». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Caterina Balivo per ora non replica

Al momento Caterina Balivo non ha risposto pubblicamente alle parole dell’attore e non risultano repliche neppure da parte della redazione de La volta buona. La vicenda, tuttavia, potrebbe non essere ancora chiusa: la conduttrice in passato non si è sottratta al confronto quando sono state sollevate critiche sui contenuti della sua trasmissione. Questa volta, intanto, Can Yaman ha voluto mettere subito le cose in chiaro: l’uomo “imbranato con le donne” di cui parlava nell’intervista non era lui, ma semplicemente il personaggio della sua nuova serie.