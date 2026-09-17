Ilary Blasi e Bastian Muller, quanto è costata la torta di nozze: la rivelazione di Sal De Riso

Un matrimonio da sogno a Ravello, una torta alta un metro e 65 centimetri, cinque piani e un buffet ricchissimo firmato da Sal De Riso. Ma nessuno “scambio” tra prodotti e visibilità social: Ilary Blasi e Bastian Muller hanno pagato regolarmente il conto, proprio come qualsiasi altra coppia.

A raccontare alcuni retroscena delle nozze celebrate il 13 settembre a Villa Cimbrone, davanti a circa 60-65 invitati, è stato lo stesso maestro pasticcere campano, intervistato da Fanpage.it. A contattarlo sarebbe stata direttamente la conduttrice, che conosceva già i suoi prodotti. «Mi ha cercato lei perché conosceva già i miei prodotti. Abbiamo iniziato a lavorare al progetto circa un mese e mezzo fa: le ho inviato delle proposte e poi abbiamo stabilito insieme dimensioni e decorazioni», ha raccontato De Riso.

Una torta di cinque piani alta 1,65 metri

Per il giorno delle nozze la scelta è caduta su una classica torta all'italiana, composta da Pan di Spagna profumato al limone e lime, inzuppatura all'arancia, crema pasticcera alla vaniglia, fragoline semi-candite e scorze d'arancia. Anche le decorazioni sono state realizzate interamente a mano con la sac-à-poche. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il risultato è stato decisamente scenografico: cinque piani per un'altezza complessiva di 1,65 metri. «Per tradizione il numero dei livelli deve essere dispari», ha spiegato il pasticcere. La torta era stata preparata per oltre cento porzioni, nonostante gli invitati fossero poco più di sessanta, perché per ottenere una struttura di quelle dimensioni era necessario lavorare su volumi maggiori.

Non solo torta. De Riso ha curato anche un grande buffet di dessert, sul quale Ilary gli avrebbe lasciato carta bianca: Ricotta e Pera, delizie al limone, sorbetti, monoporzioni al bicchiere e ben quindici varietà di mignon. Tra gli ospiti ad apprezzare particolarmente i dolci ci sarebbe stata Silvia Toffanin, che avrebbe fatto anche il bis. «Mi ha fatto tantissimi complimenti. Stamattina mi ha chiamato Antonella Clerici per dirmi che la Toffanin l'aveva contattata per raccontarle quanto fosse rimasta colpita dalla mia pasticceria e dalla mia disponibilità», ha rivelato De Riso.

«Nessun accordo pubblicitario, hanno pagato regolarmente»

Uno degli aspetti più curiosi riguarda proprio il rapporto economico con gli sposi. Nel mondo dello spettacolo non è raro che, in occasione di matrimoni ed eventi, vengano proposte collaborazioni basate sulla visibilità social. Questa volta, però, non sarebbe andata così.

Alla domanda se Ilary Blasi e Bastian Muller avessero pagato o se fosse stato raggiunto un accordo promozionale, De Riso ha risposto senza esitazioni: «Nessun accordo, hanno pagato regolarmente. Ovviamente c'è stata un'attenzione da parte mia dato il tipo di evento, ma il servizio è stato saldato come per qualsiasi cliente». Il costo della sola torta, secondo quanto spiegato dal maestro pasticcere, si aggira intorno ai 1.500 euro, mentre il buffet di dolci viene conteggiato separatamente.

Ilary «radiosa», Bastian scherza con De Riso

De Riso ha raccontato anche l'atmosfera respirata durante il ricevimento, definendo l'evento elegante e particolarmente curato. A coordinare le nozze è stata la wedding planner Annalisa Vollero, mentre Villa Cimbrone e il suo celebre belvedere sono stati impreziositi dagli allestimenti floreali.

Il pasticcere ha descritto gli sposi come «sereni e molto felici». Con Bastian Muller avrebbe anche parlato a lungo del suo lavoro in Germania: l'imprenditore gli avrebbe raccontato di avere un'azienda impegnata nel noleggio di trivelle utilizzate per realizzare le fondazioni dei grattacieli. E su Ilary, De Riso non ha dubbi: «Radiosa. C'era un'atmosfera molto familiare e di grande festa». Alla cerimonia erano presenti i figli della conduttrice, i genitori, la nonna, la sorella che le ha fatto da testimone e gli amici più stretti, per un matrimonio volutamente intimo nel suggestivo scenario della Costiera Amalfitana.