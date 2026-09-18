Temptation Island, Giovanni Grazioso vuota il sacco: «Questa estate ho frequentato e avuto intimità con altre ragazze»

A distanza di qualche tempo dalla fine di Temptation Island, Giovanni Grazioso torna al centro dell’attenzione. Questa volta non per il rapporto ormai concluso con Sabrina Soussi, ma per i numerosi gossip sulla sua vita sentimentale circolati nelle ultime settimane. Dopo aver mantenuto a lungo il silenzio, Giovanni ha deciso di intervenire personalmente con un lungo video nel quale ha raccontato la sua versione dei fatti, senza nascondere di aver conosciuto e frequentato altre ragazze dopo la conclusione del programma.

Uno dei rumor più insistenti riguardava Cristiana Anania, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Ernesto Passaro. Giovanni e Cristiana erano stati avvistati insieme e da lì erano nate diverse indiscrezioni. Secondo quanto circolato, Grazioso avrebbe preferito mantenere un profilo basso per non compromettere eventuali possibilità future nel dating show di Maria De Filippi. Un altro nome accostato all’ex protagonista di Temptation Island è quello di Elisa Vaccargiu, tentatrice del reality. Alcune immagini della ragazza in lacrime durante una vacanza a Mykonos avevano alimentato le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale con Giovanni. A queste indiscrezioni si erano poi aggiunte le dichiarazioni di altre ragazze che sostenevano di essere state contattate da lui.

Giovanni: «Sono uscito dal programma da single»

Grazioso ha ricordato innanzitutto che le registrazioni di Temptation Island erano terminate molto prima della messa in onda televisiva. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Dal 15 giugno sono uscito dall’isola e, come sapete, la mia storia era finita. Una storia importante, una storia bella», ha spiegato, ricordando anche la sofferenza vissuta per Sabrina prima dell’ingresso nel programma. «Prima del programma lei ha ammesso di avermi tradito, quindi io so la sofferenza che ho vissuto nei mesi precedenti». Una volta terminata quell’esperienza, Giovanni si considerava a tutti gli effetti un uomo single di 31 anni, libero quindi di conoscere e frequentare altre persone.

Nel suo intervento c’è stato spazio anche per Sabrina. Dopo Temptation Island, infatti, Giovanni aveva ottenuto un forte consenso sui social, mentre sulla sua ex fidanzata si erano concentrate numerose critiche. Una situazione che, racconta, non lo avrebbe fatto stare bene: «Ho visto che io ho avuto troppo e Sabrina ha avuto molto meno. C’è stato un dislivello enorme e questa cosa non mi faceva stare bene». Nonostante la fine della relazione, Grazioso ha ribadito di volerle ancora bene e di aver ritrovato maggiore serenità proprio quando ha visto Sabrina tornare a sorridere.

«Non mi sono montato la testa»

Giovanni ha replicato anche a chi, dopo il successo televisivo, lo ha accusato di essersi montato la testa. «Sono un ragazzo normalissimo. Vado al lavoro e, se le persone mi fermano, mi fermo. Non pretendo nulla e non ho mai chiesto nulla», ha sottolineato.

Poi arriva la parte più esplicita del suo racconto. Giovanni non nega affatto di aver avuto altre frequentazioni dopo la separazione da Sabrina: «È vero, ho messaggiato con delle ragazze, mi sono divertito, ho fatto qualche serata e ho avuto anche intimità con delle ragazze. Ma a chi ho mancato di rispetto?». Una circostanza che, secondo lui, non avrebbe dovuto provocare alcuno scandalo proprio perché in quel momento non era legato sentimentalmente a nessuno. Grazioso spiega inoltre che il fatto di non raccontare pubblicamente le proprie frequentazioni sarebbe dovuto al desiderio di tutelare la privacy delle persone coinvolte: «Se ho condiviso qualcosa con una ragazza, per me è un segreto, per rispetto della persona che ho accanto. Perché devo far sapere le mie cose?».

Nel video Giovanni affronta direttamente anche il gossip relativo a Elisa Vaccargiu: «Sì, ho messaggiato, ho sentito anche Elisa dopo il programma». Non ha però fornito particolari sulla natura del loro rapporto, rivendicando ancora una volta il diritto a mantenere privata la propria vita sentimentale.

E conclude: «Io non devo giustificarmi con nessuno. Sono un ragazzo di 31 anni, un ragazzo single, non devo dare conto a nessuno».