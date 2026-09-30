Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo in crisi? «Non vivono più insieme»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero attraversando un nuovo momento di difficoltà. A rilanciare le indiscrezioni sulla coppia è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini dei due insieme al figlio Kian durante una passeggiata in famiglia a Milano.

Nessun annuncio di rottura e nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Le fotografie, però, secondo il racconto del settimanale, documenterebbero una fase delicata del rapporto.

L'amore nato al Grande Fratello Vip

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nasce sotto gli occhi delle telecamere. I due si conoscono alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Pretelli arrivava da una precedente relazione con Ariadna Romero, dalla quale aveva avuto il figlio Leonardo, mentre Giulia aveva alle spalle altre esperienze sentimentali finite non senza sofferenze. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Quella che inizialmente sembrava una semplice complicità all'interno della Casa si trasformò progressivamente in qualcosa di più importante. Terminato il reality, i "Prelemi", come sono stati ribattezzati dai fan, decisero di continuare la loro relazione lontano dalle telecamere.

Le prime difficoltà e le crisi mai nascoste

Negli anni non sono mancati i momenti complicati. La coppia è stata più volte al centro di indiscrezioni su presunti allontanamenti, alimentate anche dai periodi nei quali Giulia e Pierpaolo comparivano meno insieme sui social.

La crisi più importante arrivò tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Fu la stessa Salemi, successivamente, a raccontare di aver attraversato con il compagno un periodo molto difficile.

A Verissimo Giulia spiegò che i due avevano vissuto «un paio di crisi importanti» e che, tra novembre e dicembre 2023, la loro storia sembrava essere arrivata davvero alla conclusione. La coppia riuscì però a ritrovarsi, ripartendo quasi da un nuovo corteggiamento.

(foto Chi Magazine)

La nascita di Kian e una nuova famiglia

Superata quella fase, il rapporto sembrava essersi rafforzato ulteriormente. Nel gennaio 2025 è nato Kian, il primo figlio della coppia, che Giulia e Pierpaolo hanno scelto fin dall'inizio di proteggere dall'esposizione mediatica, evitando di mostrarne il volto sui social.

Una nuova casa, una famiglia e nuovi equilibri da costruire, anche conciliando gli impegni professionali di entrambi.

Pierpaolo, ospite di Verissimo nel marzo 2026, aveva escluso che tra lui e Giulia ci fosse una crisi, pur ammettendo che la nascita di un bambino aveva inevitabilmente cambiato le dinamiche della coppia e che, come accade in molte relazioni, non erano mancati alti e bassi.

(foto Chi Magazine)

Le nuove indiscrezioni di Chi

Ora, a distanza di pochi mesi, arrivano nuove indiscrezioni. Chi ha fotografato Giulia e Pierpaolo insieme al piccolo Kian in un parco di Milano. Con loro anche la madre di Salemi, Fariba, e il cagnolino Prince.

A catturare l'attenzione è soprattutto quello che accade al momento dei saluti: un bacio sulla guancia e un lungo abbraccio tra Giulia e Pierpaolo. Successivamente Pretelli si allontana con il figlio, passa al supermercato e raggiunge un'abitazione che, secondo il settimanale, non sarebbe quella nella quale vive la famiglia.

Un elemento che ha inevitabilmente riacceso le voci su una possibile distanza tra i due.

Nessuna separazione ufficiale

Al momento, però, parlare di rottura definitiva sarebbe prematuro. Né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli hanno annunciato una separazione, e lo stesso Chi invita alla prudenza nel descrivere ciò che sta accadendo. Del resto, non sarebbe la prima volta che i due decidono di affrontare privatamente un momento di difficoltà, lontano dalle dichiarazioni pubbliche e dall'attenzione dei social.

Le immagini mostrano comunque un rapporto affettuoso e, soprattutto, due genitori che continuano a condividere momenti insieme al loro bambino.

Se si tratti soltanto di una nuova tempesta destinata a passare o di qualcosa di più profondo saranno Giulia e Pierpaolo, eventualmente, a raccontarlo. Per ora resta la fotografia di una coppia che, dopo oltre cinque anni d'amore e diverse difficoltà superate insieme, sembra trovarsi ancora una volta davanti a un momento delicato.