Amici 26, adesso è ufficiale: ecco quando andrà in onda la prima puntata

Maria De Filippi è pronta a riaccendere i riflettori sulla scuola di Amici. Dopo l’attesa delle ultime settimane, Mediaset ha fissato l’appuntamento con la ventiseiesima edizione del talent: la prima puntata andrà in onda domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 14, su Canale 5.

La conferma è arrivata attraverso i canali social ufficiali del programma: «È ufficiale! #Amici26 torna da DOMENICA 11 OTTOBRE alle 14.00 su Canale 5».

La prima puntata sarà registrata l’8 ottobre

Il debutto televisivo sarà però preceduto da un appuntamento importante. Giovedì 8 ottobre, negli studi Elios di Roma, verrà registrata la prima puntata della nuova edizione.

Sarà in quella occasione che cominceranno ad emergere i nomi dei ragazzi destinati a diventare i nuovi protagonisti del programma. Aspiranti cantanti e ballerini dovranno convincere i professori e conquistare uno degli ambiti banchi della scuola.

Nasce la nuova classe di Amici 26

La registrazione dell’8 ottobre consentirà dunque di scoprire chi entrerà nella nuova classe di Amici 26 e quali saranno le prime dinamiche della stagione.

Per il pubblico televisivo, invece, l’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5, quando Maria De Filippi darà ufficialmente il via a una nuova stagione del talent.