Grande Fratello Vip, Moreno Morello furioso contro Guendalina Tavassi: «Ha detto una cosa squallida»

Clima teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove nella notte è scoppiato uno scontro a distanza tra Moreno Morello e Guendalina Tavassi.

Tutto è nato da alcune considerazioni della gieffina sul rapporto particolarmente stretto che Moreno ha instaurato con Federica Morello, con la quale è arrivato anche a condividere il letto. Parlando con Giancarlo Danto, Guendalina ha mostrato perplessità quando il concorrente ha paragonato il loro legame a quello tra un padre e una figlia. «Tutto mi immaginavo fuorché che Moreno vedesse Federica come una figlia, secondo me non è così», ha commentato Tavassi.

Le parole arrivano a Moreno

Danto ha successivamente riferito il contenuto della conversazione a Moreno Morello, provocandone la dura reazione. «Quello che Guendalina ha detto è stata una cosa squallida, non è stata un’uscita infelice, ma proprio squallida. Lei è una bugiarda che strumentalizza», ha sbottato l’ex inviato di Striscia la Notizia. Marina La Rosa ha provato a ridimensionare l’accaduto, spiegando che Guendalina non avrebbe voluto insinuare l'esistenza di un interesse sentimentale verso Federica, ma soltanto sottolineare come certi comportamenti avrebbero potuto infastidire la moglie di Morello. «Ha detto semplicemente che se entrasse il suo fidanzato e andasse a dormire con una donna, lei ci starebbe male», ha precisato Marina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Morello non ci sta: «I nostri comportamenti sono cristallini»

La spiegazione, però, non ha convinto Moreno, che ha ribadito il proprio disappunto ricordando anche un episodio riguardante la figlia di Guendalina e il compagno della concorrente. «Quando sua figlia è entrata e ha fatto una battuta dicendo di aver conosciuto la nuova fidanzata del suo compagno, io non ho detto a Guendalina che forse, sotto sotto, c’era un briciolo di verità. Se l’avessi fatto, avrei detto una cosa squallida, proprio come quella che ha detto Guendalina su me e Federica». Morello ha poi alzato ulteriormente i toni: «Una donna che cerca di vendicarsi con queste vigliaccherie vale meno del criceto che ha nel suo cervello. Qua dentro i comportamenti miei e di Federica sono chiari e cristallini. Io mia moglie Laura la nomino ogni due minuti. La bambina ha pisciato fuori dal vaso».

Lo scontro apre così un nuovo fronte nella Casa del Grande Fratello Vip, con il rapporto tra Moreno e Federica finito inevitabilmente al centro delle discussioni tra i concorrenti.