GF Vip, bufera su Andreas dopo le parole di Jonathan. Selvaggia Lucarelli non ci sta: «Frasi inaccettabili»

Serata ad alta tensione quella di ieri, lunedì 5 ottobre, al Grande Fratello Vip. La settima puntata del reality condotto da Ilary Blasi si è aperta con una delle dinamiche che negli ultimi giorni aveva creato maggiore nervosismo nella Casa: una festa di compleanno dalla quale alcuni concorrenti erano stati esclusi. Da qui è nato un acceso confronto che ha finito per coinvolgere soprattutto Jonathan Kashanian e Andreas Muller.

La rivelazione di Danto fa esplodere il caso

A far scoppiare la polemica è stato Danto, che avrebbe riferito ad alcuni concorrenti delle considerazioni fatte da Andreas su Jonathan. Secondo quanto emerso durante la diretta, il ballerino avrebbe manifestato sentimenti contrastanti nei confronti di Kashanian, sostenendo di aver iniziato a guardarlo con occhi diversi. Il confronto è diventato però molto più duro quando Jonathan ha ricordato alcune espressioni che Andreas avrebbe utilizzato nei giorni precedenti. Kashanian ha raccontato che Muller lo avrebbe definito «acida» e ha poi fatto riferimento a un'altra espressione ritenuta dispregiativa nei confronti degli omosessuali.

Le accuse hanno immediatamente acceso la discussione sia nella Casa sia nello studio. Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla vicenda giudicando «offensive e inaccettabili» le espressioni riportate da Jonathan. Andreas Muller ha però respinto con decisione l'interpretazione data alle sue parole, sostenendo che quanto detto sarebbe stato estrapolato dal contesto e utilizzato per metterlo in cattiva luce. Il ballerino ha spiegato di essere circondato da persone omosessuali e ha precisato che quella parola sarebbe stata pronunciata durante un discorso relativo ai commenti pubblicati sui social e non per esprimere un proprio giudizio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sui social il pubblico si schiera con Andreas

La vicenda ha avuto immediatamente una forte eco sui social, dove molti telespettatori hanno preso le difese di Andreas Muller, accusando Jonathan di avere enfatizzato l'episodio.

Il chiarimento avvenuto durante la puntata di ieri sera non sembra comunque aver chiuso la questione. Andreas Muller è finito al centro di una delle polemiche più accese di questa edizione del Grande Fratello Vip, mentre resta da capire se il confronto con Jonathan Kashanian avrà ulteriori conseguenze nei rapporti all'interno della Casa. Una vicenda destinata con ogni probabilità a far discutere ancora nelle prossime ore.