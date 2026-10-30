GF Vip, Alex Belli è una furia: "Avete rotto i cogl**ni!": esplode il caos nella Casa

Una discussione sulle temperature dell'aria condizionata accende gli animi tra i concorrenti. Quello che sembrava un confronto banale si trasforma in un acceso battibecco, tra accuse, provocazioni e parole pesanti

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Una notte trascorsa tra caldo e difficoltà a prendere sonno si trasforma in un nuovo motivo di scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto comincia in cucina, dove una conversazione sulle temperature dell’aria condizionata finisce per accendere il confronto tra Alex e Giulia.

Dalle lamentele sul caldo alle prime frecciatine

Secondo Alex, i continui cambiamenti nella regolazione dell’aria condizionata dipendono dalle richieste contrastanti degli inquilini, che si lamenterebbero ora per il caldo, ora per il freddo. Giulia inizialmente concorda e scherza sul fatto che, dopo due settimane, sia forse la prima volta che si trova dalla sua parte.

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Il tono cambia quando Alex sostiene di essere l’unico ad avere il coraggio di dire la verità. Giulia lo invita allora a non presentarsi sempre come il più coraggioso e a smettere di fare il gladiatore.

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Alex si infuria e abbandona la cucina

La battuta non viene accolta bene. Alex si innervosisce, mentre il botta e risposta diventa sempre più acceso. Alla fine, contrariato, ripone bruscamente farina e pellicola nel mobile e si allontana dalla cucina. La scena sorprende gli altri concorrenti. Giulia, invece, cerca di alleggerire la tensione suggerendogli, con ironia, di prendere una camomilla per calmarsi.

Lo sfogo con Carmen dopo il battibecco

Una volta uscito, Alex si confida con Carmen. A suo giudizio, nella Casa è diventato difficile parlare serenamente: i coinquilini sarebbero sempre più inclini a lamentarsi e a trasformare ogni argomento in una polemica.

Quella che sembrava una semplice discussione sulla temperatura notturna si chiude così con un nuovo momento di tensione tra i protagonisti del reality.