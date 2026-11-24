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Chiara Ferragni racconta la lite con Fedez a Sanremo: “Vai giù da quel palco”, il retroscena
L’imprenditrice digitale ripercorre uno dei momenti più difficili del suo matrimonio, tra promesse infrante e scuse mai ricevute
A distanza di oltre tre anni dal Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni torna a parlare della lite con Fedez al Teatro Ariston. Nel nuovo documentario distribuito da Netflix, l’imprenditrice digitale ripercorre una delle pagine più difficili del suo matrimonio, spiegando perché il bacio tra il rapper e Rosa Chemical rappresentò un momento di rottura nel loro rapporto.
La richiesta prima del Festival
Secondo il racconto dell’influencer, già prima della kermesse aveva chiesto all’allora marito di starle accanto senza alimentare polemiche. Desiderava vivere la sua esperienza sanremese contando sul sostegno del compagno. «Però applaudimi e cerca di essere felice per me. Anche se non lo sei, puoi far finta di esserlo, per favore?», ha ricordato.
Nel documentario, Ferragni rivede anche le immagini del monologo dedicato a se stessa da bambina, nel quale aveva parlato dell’amore per Federico. Una dichiarazione che oggi rimpiange: «Quello non avrei mai dovuto dirlo».
Il bacio all’Ariston e le scuse mai arrivate
A ferirla, secondo la sua versione, non sarebbe stata la perdita di centralità sul palcoscenico, bensì la sensazione che le difficoltà del rapporto fossero diventate pubbliche. «Era proprio il fatto che tutti avessero visto quanto io non venissi rispettata da mio marito», ha spiegato.
L’imprenditrice ha inoltre raccontato di aver atteso invano le scuse di Fedez e di aver appreso soltanto nell’ottobre 2025, leggendo il libro dell’ex marito, che il bacio con Rosa Chemical sarebbe stato concordato in precedenza. «A me non l’ha mai ammesso», ha aggiunto.
La crisi e il pensiero di lasciare Fedez
Quell’episodio, ha raccontato Chiara Ferragni, la portò a interrogarsi sul futuro del matrimonio. Per circa un mese dopo il Festival la coppia attraversò una crisi, senza tuttavia arrivare alla separazione in quel momento. «Io ero abbastanza sicura che la nostra storia fosse finita», ha confessato, ammettendo di non aver trovato allora il coraggio di lasciarlo.
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