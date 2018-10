A cura della Redazione

Il Savoia esce dalla Coppa Italia. I bianchi di Torre Annunziata sono stati sconfitti 2-1 dall'Albalonga nei sedicesimi di finale. «Ho attuato un ampio turn over, considerando i tre impegni ravvicinati di questa settimana, anche per dare spazio a chi ha giocato meno fin qui. Volevo qualche certezza in più per il campionato, ma ho visto ancora qualche errore dei singoli - commenta l'allenatore Luigi Squillante -. Dobbiamo migliorare sotto porta: tante occasioni clamorose non finalizzate. Di contro subiamo un tiro ed un rigore ed usciamo dalla Coppa. Mi aspettavo qualcosa in più da qualcuno che ha giocato meno. Mi dispiace per l'infortunio subito da Ortiz, verificheremo l'entità. Lasciamo Albano con l'amaro in bocca, dobbiamo lavorare ancora tanto per limare gli errori che si fanno in fase di possesso e di non possesso».

Intanto la società rende nota la rescissione consensuale col centrocampista Crescenzo Liccardo, che non farà più parte della rosa dei bianchi. Pare che il calciatore abbia avuto un litigio con il tecnico.

«A Liccardo - recita una nota del club - la società augura le migliori fortune per il proseguo della stagione, ringraziandolo per quanto fatto finora».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook