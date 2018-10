A cura della Redazione

Si ferma allo stadio Pio XII di Albano Laziale, il cammino del Savoia in Coppa Italia di Serie D. La formazione di Torre Annunziata esce sconfitta 2-1 nel match secco dei sedicesimi di finale contro i padroni di casa dell'Albalonga.

Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0, con i gol realizzati da Mastromattei dopo appena 2', e da Pippi su rigore allo scadere. Nella ripresa, dopo poco più di un aquarto d'ora di gioco, accorcia le distanze Tedesco, sempre su penalty. I torresi chiudono in dieci la gara a causa dell'infortunio di Ortiz (subentrato dalla panchina), colpito duro da un avversario e costretto ad uscire dal campo a sostituzioni ormai ultimate.

Domenica in campionato i bianchi affronteranno, sempre in trasferta, il Bitonto nella quinta giornata. I pugliesi sono a +1 in classifica sugli oplontini.

(foto profilo ufficiale Facebook US Savoia 1908)

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook