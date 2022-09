A cura della Redazione

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato in flagranza di reato un 24eenne del capoluogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti nonché detenzione abusiva di armi alterate.

I Falchi della Squadra Mobile, mentre percorrevano le vie cittadine, si sono insospettiti per la presenza di un’autovettura che marciava a forte velocità. Hanno quindi deciso di fermare la vettura, il cui conducente aveva manifestato sin da subito segni di insofferenza, motivo per il quale i poliziotti hanno proceduto ad un controllo dell’abitacolo, rinvenendo, celato sotto la fodera del sedile anteriore, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

Perquisendo poi l'abitazione del giovane, è stata trovata una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente, completa di sistema di filtraggio e di areazione corredata da tubi in alluminio e relative lampade UV, nonché tutto il materiale necessario alla preparazione, tra cui una pressa elettrica ed una macchina per sottovuoto, alla conservazione e alla commercializzazione dello stupefacente.

Vi erano poi altri 60 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana, nonché la somma di euro 1.500 in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Infine, all’interno di un mobile del salone, gli investigatori hanno scoperto due pistole modificate e rese idonee a camerare cartucce vere. Peraltro, le armi si presentavano complete di caricatore e dotate di munizioni ordinarie.