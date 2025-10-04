A cura della Redazione

Poco fa si è verificata un’esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto a Pomigliano d’Arco.

Il motivo è ancora da accertare. L’esplosione ha causato il ferimento di tre operai. Due sono gravi e sono stati portati al Cardarelli (uno in pericolo di vita). Il terzo è stato curato sul posto e poi trasportato all’ospedale del Mare.

I Carabinieri della Stazione di Pomigliano e della Compagnia di Castello Di Cisterna hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’esplosione.