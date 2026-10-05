Rassegna stampa di lunedì 5 ottobre 2026: Italia-Turchia in Nations League, emergenza ambientale a Caivano

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di lunedì 5 ottobre 2026, aggiornata alle prime ore della mattinata, con le principali notizie dall’Italia e dal mondo, dalla Campania e dall’area vesuviana.

ITALIA

Manovra 2027, al centro energia, Irpef e famiglie

Dopo l'approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica, entra nel vivo il confronto sulla prossima Manovra. Tra le ipotesi sul tavolo figurano interventi sull'Irpef, misure per la casa e risorse per contrastare il caro energia. Il Governo ha indicato proprio l'energia tra le priorità della politica economica dei prossimi mesi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Carburanti, proseguono le iniziative per contenere i prezzi

Resta alta l'attenzione sul costo di benzina e gasolio. Dopo Eni e IP, anche Q8 ha introdotto un tetto ai prezzi alla pompa. Il provvedimento è partito il primo ottobre e dovrebbe avere una durata di trenta giorni.

CRONACA

Catania, 40enne muore negli uffici della Polizia dopo un inseguimento

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni, deceduto dopo essere stato bloccato al termine di un inseguimento e aver accusato un malore negli uffici della Polizia. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Milano, anziana muore nell'incendio dell'appartamento

Era originaria di Torre Annunziata Maria Rosaria Marasco, 75 anni, la donna morta nell’incendio divampato in un appartamento di via Demonte a Milano. I vigili del fuoco hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, una delle quali interessata dall'incendio.

ESTERI

Ucraina, la guerra resta al centro dell'agenda internazionale

Il conflitto russo-ucraino continua a pesare sugli equilibri internazionali, mentre resta aperto il confronto sulle prospettive diplomatiche e sul sostegno occidentale a Kiev. Sul fronte russo, il nuovo bilancio prevede un forte peso delle spese militari, con conseguenze sulle altre voci della finanza pubblica.

CAMPANIA

Caivano, stabilimento di vernici sotto sequestro

Resta alta l'attenzione nell'area industriale di Caivano dopo il nuovo incidente avvenuto in uno stabilimento di vernici. Una reazione chimica avrebbe provocato la fuoriuscita di sostanze irritanti, mentre all'esterno si è sviluppato anche un incendio. L'azienda è stata posta sotto sequestro e il sindaco ha disposto provvedimenti precauzionali. Il prefetto di Napoli ha riunito il Centro coordinamento soccorsi.

Napoli, incendio in un'isola ecologica a Pianura

Ore di lavoro per i Vigili del Fuoco nel quartiere Pianura, dove è divampato un incendio all'interno di un'isola ecologica nella quale erano presenti anche rifiuti speciali. Il rogo ha provocato fumo e aria irrespirabile nella zona prima di essere messo sotto controllo.

Avellino, donna incinta muore con il bambino: quattro medici indagati

Quattro medici dell'ospedale Moscati risultano indagati nell'inchiesta sulla morte di Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, al nono mese di gravidanza. È stata disposta l'autopsia sulla donna e sul bambino che portava in grembo.

Casavatore, muore un motociclista

Incidente mortale nella notte a Casavatore. Un motociclista ha perso la vita nello scontro tra uno scooter e un Suv. Ferito il conducente dell'auto. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.

AREA VESUVIANA

Pompei, migliaia di fedeli alla Supplica per la pace

Oltre ottomila persone si sono riunite ieri a Pompei per la tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario. A presiedere la celebrazione è stato l'arcivescovo Paolo Rudelli, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Al centro dell'omelia il tema della pace, della conversione e l'esempio di San Bartolo Longo e San Francesco d'Assisi.

SPORT

Nations League, stasera Italia-Turchia

Gli Azzurri tornano in campo questa sera, lunedì 5 ottobre alle 20.45, al Dall'Ara di Bologna contro la Turchia per la quarta giornata di Nations League. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 contro la Francia a Saint-Denis, con Bastoni autore del gol azzurro. Roberto Mancini prepara diversi cambi di formazione; Kean ha lasciato il ritiro.

Portogallo primo qualificato ai quarti

Il Portogallo ha battuto 2-1 la Norvegia ed è diventato la prima nazionale a conquistare matematicamente l'accesso ai quarti di Nations League. Vittorie anche per Paesi Bassi e Danimarca, mentre Grecia-Germania è terminata 0-0.

Formula 1, Verstappen vince a Sepang. Antonelli secondo

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio disputato a Sepang, in Malesia, precedendo Kimi Antonelli, che con il secondo posto consolida la propria posizione nella corsa al Mondiale. Sul terzo gradino del podio Lewis Hamilton con la Ferrari. La gara, caratterizzata anche dalla pioggia, ha visto il ritiro di George Russell.

MotoGP, Marc Marquez vince in Giappone e riapre il Mondiale

A Motegi successo di Marc Marquez davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Con la vittoria, Marquez porta a soli due punti il distacco da Martin nella classifica mondiale. Ottavo Francesco Bagnaia.

Basket, Napoli parte con una vittoria

Buone notizie anche dalla pallacanestro: Napoli ha conquistato il successo nell'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A.