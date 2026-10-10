Rassegna stampa di oggi, sabato 10 ottobre: maltempo al centro-sud, legge elettorale, ritorna la Serie A

A cura della Redazione

Le principali notizie di oggi, sabato 10 ottobre, selezionate dalla redazione di TorreSette.new, con particolare attenzione a Cronaca e Sport.

Attualità e politica

Caso Report, respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci

Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso d'urgenza presentato da Sigfrido Ranucci contro la decisione della Rai di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Secondo il giudice, il provvedimento aziendale è stato adottato per affrontare le tensioni interne alla redazione. I legali del giornalista hanno dichiarato di rispettare la decisione, pur non condividendola. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Legge elettorale, arriva la promulgazione di Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. Il provvedimento, approvato dalla Camera, continua ad alimentare lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni.

Salvini: «Si vota nell'autunno del 2027»

Il vicepremier Matteo Salvini ribadisce che la legislatura dovrà arrivare alla sua naturale scadenza. Esclusa, nelle sue dichiarazioni, l'ipotesi di elezioni anticipate.

Esteri

Trump contro il Nobel per la Pace, sanzioni alla Corte penale internazionale

Il presidente americano Donald Trump attacca l'assegnazione del Nobel per la Pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte penale internazionale. Washington annuncia sanzioni contro la Cpi, provocando la reazione dell'Unione europea. L'Italia e altri sette Paesi esprimono ferma opposizione alla decisione statunitense, ribadendo il sostegno all'indipendenza della Corte dell'Aja.

Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, escluso il rischio tsunami

Un violento terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, provocando scene di panico nella capitale. L'epicentro è stato localizzato a circa 14 chilometri da Pitaloza Arriba. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Sospese le attività aeroportuali e chiuse le scuole. Le autorità statunitensi hanno escluso il rischio tsunami. Al momento delle prime comunicazioni non risultavano vittime.

Cronaca

Violenta ondata di maltempo nel Trapanese

Ieri due trombe marine si sono abbattute tra Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, provocando ingenti danni ad abitazioni, scuole e automobili. Particolarmente colpito l'istituto scolastico Alcide De Gasperi di Marsala, dove si trovavano 273 alunni. Diversi bambini hanno riportato ferite lievi. A Petrosino un'automobile è stata sollevata dalla furia del vento e scaraventata in un burrone: gravi i due occupanti, trasferiti in ospedale a Palermo.

Roma, salgono a sei le aggressioni della banda della minicar

Salgono a sei gli episodi attribuiti alla cosiddetta banda della minicar nera, che avrebbe aggredito diversi passanti nel quartiere Monteverde di Roma. Resta grave l'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo dopo essere stato colpito mentre viaggiava su un monopattino. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere per identificare i responsabili.

Caivano, operaio morto cadendo da un capannone: arrestato il datore di lavoro

Svolta nelle indagini sulla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto il 3 ottobre dopo essere precipitato da un capannone a Caivano. I carabinieri hanno arrestato un imprenditore di 37 anni, datore di lavoro della vittima, posto ai domiciliari su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli Nord. L'indagine riguarda le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Campania, allerta meteo arancione fino alle 15 di oggi

Prosegue l'emergenza maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha confermato l'allerta arancione per Napoli, l'area vesuviana, le isole e la penisola sorrentina-amalfitana fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre. Si temono temporali intensi, allagamenti, frane e colate rapide di fango.

Sport

Serie A, riparte il campionato: oggi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone

Dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato di Serie A con la sesta giornata. Tre gli anticipi in programma oggi, sabato 10 ottobre: alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20.45 Napoli-Frosinone, allo stadio Diego Armando Maradona. Il turno proseguirà domenica e si concluderà lunedì.

Turchia, ufficiale l'esonero del ct Vincenzo Montella

È terminata l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Nazionale turca. La Federazione ha ufficializzato l'esonero del tecnico italiano dopo i risultati negativi in Nations League. Determinante il doppio ko contro l'Italia, che ha contribuito alla decisione di cambiare guida tecnica.

Formula 1, Gran Premio di Singapore: oggi Sprint e qualifiche

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa sul circuito cittadino di Marina Bay, a Singapore, per il diciassettesimo appuntamento stagionale. Oggi, sabato 10 ottobre, alle 11 è in programma la Sprint Race, mentre alle 15 si svolgeranno le qualifiche per il Gran Premio. La gara principale scatterà domenica 11 ottobre alle 14, ora italiana.

Serie C, oggi Savoia-Inter Under 23: il Giraud torna protagonista

Appuntamento alle 14.30 allo stadio Alfredo Giraud per la sfida tra Savoia e Inter Under 23, valida per la nona giornata di Serie C. Per i biancoscudati è un ritorno particolarmente significativo: dopo oltre undici anni, lo stadio torrese ospita nuovamente una partita del Savoia tra i professionisti. Diretta su Sky Sport 252.

Serie C, in campo anche Casertana e Giugliano

Oggi alle 14.30 si disputano anche Bari-Giugliano e Casertana-Monopoli. Domenica spazio alle altre formazioni campane, tra cui Scafatese, Sorrento e Salernitana.