Rassegna stampa di martedì 13 ottobre: cronaca nel Vesuviano, economia e Champions League

A cura della Redazione

Martedì 13 ottobre 2026 – Nuovo appuntamento con la rassegna stampa del mattino di TorreSette.news, dedicata alle principali notizie di cronaca, attualità, politica, economia e sport.

Area Vesuviana

Torre Annunziata, potatura degli alberi: divieti di sosta dal 13 al 15 ottobre

Scattano oggi i divieti di sosta lungo i principali corsi cittadini per consentire gli interventi di potatura degli alberi. Le operazioni, programmate fino al 15 ottobre, rientrano nelle attività di preparazione alla processione della Madonna della Neve, patrona di Torre Annunziata, prevista per il 22 ottobre. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Castellammare, morte di una donna incinta e della sua bambina: indaga la Procura

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Greta Astarita, 33 anni, di Piano di Sorrento, deceduta all'ospedale San Leonardo di Castellammare insieme alla bambina che portava in grembo. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, disposto il sequestro delle cartelle cliniche e le autopsie per chiarire le cause dei decessi ed eventuali responsabilità. La famiglia chiede rispetto per la memoria delle vittime e ripone fiducia nella magistratura.

Poggiomarino, auto si ribalta vicino al passaggio a livello

Una giovane donna è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi nei pressi di un passaggio a livello. Il ribaltamento della vettura ha provocato anche l'interruzione della circolazione sulla Circumvesuviana per circa un'ora.

Ercolano, sciopero dei lavoratori del Don Orione

Giornata di mobilitazione all'istituto Don Orione di Ercolano. La Cisl Funzione Pubblica Napoli ha proclamato uno sciopero per oggi, dalle 00 alle 24, con un presidio davanti ai cancelli a partire dalle 8.30. Al centro della protesta le condizioni contrattuali dei dipendenti e il mancato rinnovo del contratto, fermo secondo il sindacato da 14 anni.

Napoli

Napoli, protesta degli studenti: occupati diversi licei

Si allarga la mobilitazione studentesca nel capoluogo campano. Dopo il liceo Tito Lucrezio Caro, le occupazioni hanno interessato anche Umberto, Mercalli, Genovesi e Sannazaro. La protesta sta determinando la sospensione delle normali attività didattiche negli istituti coinvolti.

Napoli, al Teatro Nuovo la rassegna di danza Körper

Prende il via oggi la quinta edizione della rassegna dedicata alla danza contemporanea, con quattro differenti prospettive artistiche. Tra gli appuntamenti è prevista la prima italiana di Land of Hope, della compagnia svizzera Linga.

Attualità

Papa Leone XIV, oggi il ricovero al Gemelli per un nodulo al polmone

Papa Leone XIV sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico di rimozione di un nodulo polmonare, individuato durante controlli di routine. Prevista una degenza di circa una settimana.

Cronaca

Cinisello Balsamo, neonato abbandonato in un sacchetto di plastica: salvato da una passante

Un neonato è stato trovato nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in un sacchetto di plastica abbandonato in strada a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A salvarlo una donna che passeggiava con il cane e ha sentito i suoi vagiti. Il bambino, del peso di circa quattro chili, presentava una lieve ipotermia ed è stato ricoverato in Terapia intensiva neonatale all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni generali sono giudicate discrete. La Polizia indaga per risalire a chi lo ha abbandonato.

Politica ed economia italiana

Fondo monetario internazionale, migliorano le stime sul Pil italiano

Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le previsioni di crescita dell'Italia. Per il 2026 il Pil è stimato in aumento dello 0,8%, rispetto alla precedente previsione dello 0,5%. Per il 2027 la crescita attesa sale allo 0,6%.

Resta però elevata l'inflazione, prevista al 3,3% nel 2026. Un dato che continua a pesare sul potere d'acquisto delle famiglie e sui consumi.

Lega, Salvini lascia la segreteria in vista del congresso straordinario

Matteo Salvini si dimette dalla carica di segretario della Lega. Secondo quanto riferito dall'agenzia Nova, la decisione sarebbe legata alla necessità di avviare il percorso verso un congresso straordinario elettivo. Un passaggio politico importante per gli equilibri interni del partito.

Monte dei Paschi, prosegue il confronto sull'offerta di Intesa

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ritiene che il premio offerto da Intesa Sanpaolo resti inferiore alla media. La vicenda continua a tenere alta l'attenzione dei mercati finanziari, mentre il confronto riguarda le prospettive di uno dei principali gruppi bancari italiani.

Esteri

Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev: almeno due morti

Ancora vittime nella capitale ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato nuovi attacchi russi avvenuti nella serata di lunedì 12 ottobre, riferendo di almeno due persone uccise. Il conflitto continua a provocare vittime civili e a mantenere alta la tensione internazionale.

Unione europea, nuove sanzioni contro la Russia

I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno ribadito il sostegno all'Ucraina, approvando nuove misure sanzionatorie e chiedendo un ulteriore pacchetto di interventi contro Mosca. L'obiettivo è mantenere la pressione economica e diplomatica sulla Russia.

Medio Oriente, Israele verso le elezioni

A due settimane dalle elezioni israeliane, alcuni sondaggi indicano Gadi Eisenkot davanti a Benjamin Netanyahu. Il confronto politico si svolge in un contesto regionale ancora caratterizzato da forti tensioni e incertezze.

Sport

Champions League, stasera Villarreal-Napoli: Allegri cerca punti

Torna la Champions League e il Napoli è atteso questa sera, alle ore 21, sul campo del Villarreal. Gli azzurri, reduci dalla vittoria per 3-0 sul Frosinone in campionato, cercano un risultato positivo nella seconda giornata della fase campionato.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha sottolineato la difficoltà della trasferta spagnola. Possibile il ritorno di McTominay dal primo minuto, mentre tra i pali è annunciato Milinkovic-Savic.

Serie A, i posticipi: vittorie di Atlanta e Torino

L'Atalanta torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, battendo il Venezia 3-1 grazie a una rete di Kessié e alla doppietta di Krstovic. Inutile il gol di Hainaut: i lagunari restano ultimi a zero punti dopo sei giornate.

Il Torino supera 2-1 l'Udinese nel posticipo della sesta giornata di Serie A. A segno Bragança ed Ekkelenkamp nel primo tempo, poi Kulenovic firma il gol decisivo nella ripresa. Granata a 7 punti, quarta sconfitta consecutiva per i friulani.

Juve Stabia, il Menti apre alle scuole calcio del territorio

La Juve Stabia promuove un'iniziativa per avvicinare i giovani alla squadra gialloblù. Il club ha rivolto un invito alle scuole calcio del territorio affinché partecipino alle partite casalinghe al Romeo Menti, sostenendo le Vespe nel campionato di Serie B.