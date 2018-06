A cura di Enza Perna

Importante riconoscimento per Salvatore Cimmino, il nuotatore disabile di Torre Annunziata impegnato da anni, con le sue imprese umane e sportive in giro per il mondo, nel progetto "A nuoto nei mari del globo - Per un mondo senza barriere". Una iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà che affrontano ogni giorno le persone portatrici di handicap, soprattuitto in tema di barriere architettoniche, sociali e culturali.

L'associazione Luca Coscioni, intitolata all'economista morto nel 2006 dopo aver lottato per anni contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e attiva nel promuovere la libertà di ricerca scientifica, ha conferito a Cimmino - nel corso del Memorial Luca Coscioni, meeting internazionale di atletica - una targa per il suo impegno contro «le barriere architettoniche, culturali e sociali, contro ogni discriminazione, affinché tutti abbiano pari diritti e opportunità».

«Sono molto onorato del riconoscimento dedicato ad una grande persona come Luca Coscioni che, con il suo insegnamento, ha dato forza a tanti uomini - ha detto Cimmino -. Un motivo in più per continuare a combattere, e farlo fino in fondo. Non ho potuto presenziare alla cerimonia perché sono dovuto rimanere a fianco di mia madre, colpita da una grave malattia. E’ proprio a lei che dedico questo premio poiché è grazie a lei che oggi sono quello che sono. Grazie ai suoi insegnamenti sull'amore verso il prossimo».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook