A cura della Redazione

Quali sono le aziende napoletane che vantano i fatturati più alti? Per le aziende di grandi dimensioni è obbligatorio rendere noti i bilanci e vari dati societari, tra cui appunto il fatturato, di conseguenza rispondere a questa domanda non risulta oltremodo complicato.

Il sito Internet Reportaziende.it, ad esempio, consente di scoprire a quanto ammontano i fatturati delle aziende italiane più importanti, nello specifico delle società di capitali italiane che sono riuscite a sviluppare dei fatturati superiori a 5 milioni di euro.

Le tre aziende napoletane con i fatturati più alti

Effettuando una ricerca localizzata per la provincia di Napoli è dunque possibile conoscere quali sono le aziende napoletane con i fatturati più consistenti, e al primo posto figura Società Regionale per la Sanità, meglio conosciuta come So.Re.Sa. S.p.A., la quale ha sviluppato un fatturato vicino al miliardo di euro.

Nello specifico, quest’azienda napoletana ha fatto registrare un fatturato di 997.804.418 euro durante l’anno 2017, ovvero quello a cui fanno riferimento tutte le statistiche messe a disposizione da questo sito web.

Il “podio” delle aziende con i fatturati più alti della provincia partenopea si completa con Hitachi Rail Italy, realtà specializzata nella realizzazione di materiale ferroviario, tranviario e filoviario, il cui fatturato è di 832.562.000 euro, e con Farvima Medicinali, azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di medicinali la quale ha sviluppato un fatturato di 629.848.250 euro.

Le altre aziende che completano la “top ten”

Al quarto posto di questa speciale classifica troviamo Energas, azienda specializzata nella miscelazione di gas petroliferi liquefatti, con un fatturato di 409.586.388 euro, quinto posto per Piazza Italia, noto brand operante nel settore abbigliamento il cui fatturato è ammontato a 407.810.923 euro, sesto posto per Guacci, azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di medicinali il cui fatturato è stato di 366.158.038 euro.

Al settimo posto si colloca Capri, azienda specializzata in abbigliamento, con un fatturato di 289.554.330 euro, ottavo posto per Laminazione Sottile Soc.Per, impresa specializzata nel trattamento e nel rivestimento di metalli, il cui fatturato è risultato pari a 253.112.790 euro.

A completare la “top ten” troviamo infine Ente Autonomo Volturno, azienda specializzata in impianti elettrici che ha sviluppato un fatturato di 236.359.859 euro, e Romeo Gestioni, azienda che si occupa della produzione di software e che ha maturato un fatturato pari a 214.548.706 euro.

Ogni case history meriterebbe uno studio specifico

È davvero evidente che nella provincia di Napoli vi sono molte aziende dalla grande floridità: continuando a scorrere la graduatoria, infatti, si individuano decine di altre aziende con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro.

Ogni singolo case history aziendale meriterebbe sicuramente degli approfondimenti specifici: è verosimile immaginare che alcune realtà fondino il loro successo sulla grande professionalità dei loro servizi, altre invece sono riuscite a costruire simili business proponendo prodotti innovativi.

