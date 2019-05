A cura della Redazione

Massimo Osanna riconfermato alla guida del Parco Archeologico di Pompei.

"Una scelta in continuità con il Governo precedente - ha dichiarato il capogruppo PD in consiglio regionale Mario Casillo, referente del Grande Progetto Pompei -, a dimostrazione della scelta giusta fatta nel 2016 e di quanto di buono è stato fatto in questi anni per il rilancio e la valorizzazione del sito. A lui vanno i miei auguri di buon lavoro con la consapevolezza che saprà portare a termine gli obiettivi previsti per il Grande Progetto Pompei, uno stimolo in più per dare forza e sostanza anche agli interventi nella Buffer Zone” .

«L’Amministrazione Comunale esprime viva soddisfazione per la riconferma di Massimo Osanna a direttore del Parco Archeologico di Pompei – afferma il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione -. Una scelta in continuità con quella fatta nel gennaio del 2016 dal precedente Governo, e che è frutto degli importanti risultati raggiunti in questo triennio nella valorizzazione di uno dei più importanti siti archeologici al mondo. Siamo certi che il direttore Osanna, al quale vanno i nostri auguri più sinceri, saprà dare ulteriore impulso al progetto della “Buffer Zone” e portare a compimento un’opera fondamentale per la crescita dei nostri territori, quale il “Grande Progetto Pompei”. Inoltre – conclude il primo cittadino – sarà importante proseguire il lavoro degli scavi all’interno della Villa di Poppea, rendere fruibile ai visitatori anche la “Villa B” e riuscire a creare un unico grande parco archeologico, utilizzando anche delle aree all’interno dello Spolettificio Esercito».