Ottant’anni fa, nel 1939, Nunziato Setaro fondava il suo pastificio in via Mazzini, a Torre Annunziata. Per festeggiare questa ricorrenza, la famiglia Setaro ha organizzato ieri un evento presso la Cantina del Vesuvio di Maurizio Russo, sulla panoramica di Trecase.

Oltre un centinaio di invitati hanno dimostrato il loro affetto a Vincenzo, Giovanni e Nunziato (per l'occasione era presente anche l'atro fratello Michele) che ancora oggi continuano con grande successo il mestiere del nonno, esportando la loro pasta in tutto il mondo.

Tra bruschette, assaggi di timballi e fritturine, tre piatti diversi di pasta, due torte, l’ottimo vino e lo spumante di Russo, i presenti hanno reso omaggio a una famiglia di pastai che, con metodi artigianali, rinnova la tradizione dell’arte bianca nella città oplontina. Vincenzo Setaro ha tracciato la storia di questi otto decenni di tanti sacrifici ma anche di molte soddisfazioni, che hanno contraddistinto la loro produzione apprezzata in Italia e all’estero, con riconoscimenti e premi che li inorgogliscono. Il professore Salvatore Cardone, giornalista di TorreSette on line e storico locale, ha consegnato a Vincenzo Setaro la ricerca che ha effettuato sulle origini di questa famosa famiglia di pastai.

Partendo dal 1790 per arrivare ai giorni nostri, attraversando 230 anni e diverse generazioni. A cominciare da Sebastiano Nunziato Setaro, prima ortolano e poi tavernaro, per continuare con Tommaso, Vincenzo e il figlio di questo, Nunziato, nato il 29 aprile 1889, che dopo aver fatto il carrettiere e il meccanico, decide a cinquant’anni di fondare il pastificio nel centro storico della cittadina. Saranno poi Vincenzo, Catina e Nunzio a continuare l’attività del padre. E i figli di quest’ultimo, Vincenzo, Giovanni e Nunziato, a portarla in auge e farla affermare a livello mondiale.

“Spero di poter festeggiare un secolo di vita del nostro pastificio - ha affermato Vincenzo Setaro - e in quell’occasione sarei entusiasta di celebrarlo ancora una volta insieme a voi”. Un obiettivo che sarà sicuramente raggiunto, perché oramai la pasta Setaro ha una tale notorietà da sfidare anche il tempo che passa. E poi nessuno si vorrà privare, sulla propria tavola, di un piatto di pasta dal sapore così squisito.