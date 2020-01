A cura della Redazione

In relazione alle notizie apparse sugli organi di stampa relative all’aumento delle aree di sosta a pagamento ed il contemporaneo aumento delle tariffe, Federconsumatori chiede all’Amministrazione Comunale di rivedere il provvedimento adottato, coinvolgendo nell’elaborazione delle modifiche le organizzazioni di rappresentanza.

Il Presidente Regionale, Rosario Stornaiuolo, ed il responsabile cittadino, Avv. Gianfranco Telese, sottolineano come Federconsumatori sia da sempre favorevole ad ogni misura che disincentivi l’utilizzo delle automobili e che salvaguardi l’ambiente.

“E’ però evidente - continuano- come tali misure debbano essere inserite in un più ampio quadro di interventi volti ad incrementare il servizio di trasporto pubblico (oggi, peraltro, quasi del tutto assente) con l’ individuazione di aree di sosta gratuita (garantite dalla legge) che non penalizzino i residenti, i consumatori e le attività commerciali in un territorio già sottoposto ad una grave crisi economica e sociale. Gli aumenti deliberati, al contrario, aggravano certamente i disagi e sono lette dall’opinione pubblica come un ulteriore tentativo per far cassa".