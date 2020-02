A cura della Redazione

Si rinnova l’appuntamento con la “Festa dei Colori e della Pace”.

Anche quest’anno, in occasione del Carnevale, si svolgerà l’iniziativa organizzata dalla onlus “Piccoli Passi Grandi Sogni” con il patrocinio morale del comune di Torre Annunziata.

Gli alunni delle scuole primarie del territorio sfileranno per le strade della città per vivere una mattinata all’insena del divertimento e dell’aggregazione, ma soprattutto per lanciare all’opinione pubblica verso un tema di particolare rilevanza: il rispetto delle differenze quale presupposto della pace tra i popoli.

«La seconda edizione della “Festa dei Colori e della Pace” – spiegano gli assessori Martina Nastri e Roberta Ramondo – sarà la celebrazione dell’unione in un arcobaleno di colori e rispetto, di inclusione e di dignità. E saranno i più piccoli a darne dimostrazione concreta. E’ da loro che bisogna apprendere il superamento delle disuguaglianze ed aprirsi verso una condivisione più ampia di collettività.

A seguito dell’ottimo successo dello scorso anno – concludono - l'Amministrazione Comunale ha deciso di dare nuovamente supporto a questa bellissima iniziativa, che rientra in un’ottica più ampia di inclusione e sostegno».

«E’ con grande soddisfazione che anche quest’anno il comune di Torre Annunziata patrocina l’evento legato al Carnevale promosso dalla onlus “Piccoli Passi Grandi Sogni” – afferma la consigliera Mariagrazia Sannino, presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali -. Un chiaro attestato di apprezzamento verso una iniziativa ritenuta meritevole per validità sociale e culturale. Grazie alla collaborazione degli istituti scolastici del territorio sfileranno i colori della nostra Città uniti ancora una volta sotto un unico segno, quello della Pace».

L’appuntamento è fissato per giovedì 20 febbraio alle ore 9,30 in piazza E. Cesaro. La sfilata proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele III e terminerà in piazza Giovanni XXIII della Pace, dove avrà luogo una rappresentazione coreografica danzante dei bambini.