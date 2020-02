A cura della Redazione

Terremoto 1980: la scossa tellurica di allora rese inagibile la palestra della scuola di via Pascoli, quartiere Deriver, oggi Parini-Rovigliano. Dopo 40 anni, alcuni giorni fa sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dell’edificio e per la riqualificazione del piazzale antistante.

Un’iniziativa che parte da una delibera di giunta del 2018 con la quale si approvò il progetto esecutivo relativo ai lavori di compensazione ambientale nell’ambito del quartiere Deriver. Migliaia di euro che furono destinati alla realizzazione di un campetto sportivo tra le palazzine del quartiere, lo stesso dove è stato girato il video della canzone di Rocco Hunt “Benvenuti in Italy”.

Soddisfazione da parte del consigliere comunale Bruno Avitabile che si è sempre battuto, insieme al comitato di quartiere, per la rinascita di quest’area periferica di Torre Annunziata. “Anche se – come lui stesso afferma - 40 anni sono davvero troppi per mettere in sicurezza un edificio e restituirlo alla collettività. Ma non voglio guardare al passato, ora c’è molto da fare e finalmente i tanti progetti in cantiere iniziano a concretizzarsi. E questo grazie anche alla tenacia dell’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Ammendola e all’ingegnere dell’Utc Nunzio Ariano”.

I lavori in essere prevedono anche la recinzione del campetto sportivo, oltre alla pavimentazione del piazzale antistante l’edificio, la realizzazione di un palco per gli eventi, nuovi arredi urbani e giochi per bambini.

Intanto a breve dovrebbero iniziare anche i lavori nell’area ex mercato ittico per la realizzazione di un parco urbano e la ristrutturazione di un immobile al suo interno. Il cantiere non è stato ancora aperto perché la società appaltatrice è in attesa che il Comune liberi l’area dai rifiuti al suo interno.

Ancora fermi, infine, i lavori per la ristrutturazione delle arcate borboniche del trincerone ferroviario. Rescisso il contratto con Rete Ferroviaria Italiana si è in attesa della contabilizzazione dei lavori eseguiti prima di poter indire un nuovo appalto.