Rocco Hunt a Torre Annunziata . Il rapper salernitano ha deciso di ambientare il video di Benvenuti in Italy, colonna sonora per le partite della Nazionale Italiana Under 21 durante l’Europeo di calcio, nel quartiere Deriver di Torre Annunziata.

“Bambini giocano in strada, sognando Messi e Neymar", così recita la canzone. E quei bambini che nella clip danno calci ad un pallone sono i “Pulcini” della scuola calcio “Azzurri” di Stefano Cirillo.

Rocco Hunt, dall'attico di un palazzo e poi in strada con i ragazzi del rione, si lascia andare ad una melodia pop, che si preannuncia tra le hit più ballate dell'estate, rivolta ai ragazzi che giocano a calcio nei quartieri sognando di diventare calciatori professionisti.