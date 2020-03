A cura della Redazione

Sono risultati negativi le analisi sui tamponi della famiglia indiana ricoverata ieri all’ospedale di Boscotrecase con sospetto contagio da coronavirus. Lo ha comunicato il laboratorio dell’ospedale Cotugno di Napoli dopo i test sui 5 tamponi effettuati presso il nosocomio Santa Anna e SS. Madonna della Neve sui componenti della famiglia residente a Boscoreale.

Un sospiro di sollievo non solo per le cinque persone ancora ricoverate ma anche per l’intera comunità vesuviana, preoccupata che il virus avesse preso piede anche in quest’aria finora risparmiata dal contagio.

Intanto il sindaco del comune di Boscoreale Antonio Diplomatico diffonde il seguente comunicato:

“In relazione al ricovero presso l’ospedale di Boscotrecase di cinque cittadini di nazionalità Bangladesh residenti in questo comune, e tuttora in osservazione, rassicuro che sto seguendo costantemente l’evoluzione dei casi e stiamo lavorando (foto) per essere pronti in qualsiasi momento ad ogni evenienza. Alle ore 13,15 non c’è nessuna segnalazione dalla protezione civile regionale. Ritengo utile informare che questo è il comportamento dei sindaci rispetto a eventuali casi positivi: 1) I sindaci dei Comuni interessati vengono immediatamente avvisati da una telefonata della Protezione civile regionale; 2) Subito dopo viene comunicata alla pec del Comune l’identità del soggetto positivo e gli eventuali contatti avuti dalla persona contagiata da coronavirus; 3) Nella pec viene riportato, soprattutto, il numero di telefono e il contatto mail del funzionario reperibile del Dipartimento di prevenzione dell’Asl. E’ il soggetto con cui concordare le misure da adottare nell’eventuale apposita ordinanza sindacale. Invito, pertanto, a non dare ascolto agli sciacalli politici che non fanno altro che fomentare il panico attraverso i social con messaggi vergognosi”.